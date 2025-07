La empresaria hotelera, Marisa Yabrán pasó por la mañana de Ahora Cero Radio y brindó un análisis sobre la situación que atraviesa el sector turístico en la ciudad.

“Nosotros hemos tenido momentos muy malos pero que fueron cortitos. Como esto hace un montón que no nos pasaba. Hace 15 años que no tenemos una situación igual. El sábado de Semana Santa no teníamos el hotel completo, cuando antes con 25 días de antelación teníamos que rechazar reservas. Hoy estamos haciendo promociones e estamos intentando visibilizar nuestros servicios”, expresó Yabrán.

La situación es tan complicada que la prestadora reconoció que no puede llevar adelante el mantenimiento del Hotel: “Hoy no puedo cambiar los colchones. No podemos hacer el mantenimiento. Hoy es el momento de pagar sueldos, impuestos, servicios y esperar a que se revierta la situación. No nos quedamos de brazos cruzados. Estamos armando paquetes para vender los servicios de la mejor manera”.

Sobre las perspectivas en torno a la temporada de invierno y la coyuntura en general, Marisa Yabrán manifestó: " “Estamos todos muy desesperanzados con esta temporada, esperamos que en el verano pueda repuntar”.