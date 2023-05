Semanas antes de la fatídica madrugada del 24 de junio de 2000, Marixa Balli y Rodrigo tuvieron una cita, y el cuartetero le dijo una terrible frase profética.

Marixa Balli contó en LAM cómo fue el encuentro que mantuvo con Rodrigo, dos meses antes del accidente fatal que le costó la vida. “Rodrigo en el fondo ya sabía que se le venía algo. Él a mí me había dicho que le quedaba poca vida", reveló.

"Que su padre se lo decía en los sueños, que iba a morirse después de algo muy importante, que creo que fueron los shows en el Luna Park. Era un tipo tan inteligente. Su carisma era impresionante”, aseguró la bailarina.

En este contexto, la cantautora de la Cachaca Tropical recordó cuando el cuartetero le contó que iba a ser padre: "yo tuve una relación espectacular. Y estaba saliendo con él, que íbamos y veníamos, cuando conoció a Patricia. Él me re juraba que nada que ver. Viene un día y me dice: ‘Esta chica me dice que está embarazada pero no’".

"Él tenía una cosa muy particular conmigo. Era como que cuando me veía se acababa el mundo. Y quedaba yo en el medio de la situación. Era raro”, reconoció.