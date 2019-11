Marky Ramone estará en Concepción del Uruguay: "Amo conocer lugares nuevos"

Su nombre verdadero es Marc Steven Bell, pero desde 1978 a la fecha hasta su familia lo conoce como Marky Ramone, y su apellido lo dice todo: durante más de 15 años fue el encargado de pegarle a los bombos y a los platillos en una de las bandas más famosas del punk mundial, Ramones (o como les decimos en estas latitudes, Los Ramones).

A los 67 años, y luego de haber tocado en más de 1800 recitales, Marky quiere más, y el jueves 7 de noviembre comenzará una nueva gira por Argentina, y no lo hará en cualquier lugar, sino a pocos kilómetros de aquí: en Concepción del Uruguay.

“Es emocionante para mi poder tocar en lugares donde nunca he estado antes, conocer públicos inéditos. Además amo conocer lugares nuevos. Por todo esto es que creo que el show del jueves, además de ser el primero de la gira, será muy especial”, afirmó Marky Ramones desde Nueva York en declaraciones a ElDía, donde además agregó: “Me divierto tanto como el público que va a los shows”.

El recital de este jueves es una apuesta inaudita en la provincia a cargo de El Rebaño Producciones y Pinhead Records. Esta leyenda del punk internacional se presentará el 7 de noviembre a partir de las 21 en El Arca (Leguizamon 180) y tendrá como banda telonera a Chakota Punk Rock. La gira continuará por ciudades como Rosario, La Plata, Mar del Plata y finalmente Buenos Aires, pero la historia comenzará acá, en Entre Ríos.

“El amor de los fans argentinos por los Ramones es inexplicable. De hecho, no hay un miembro que haya pasado por la banda que no sienta este lugar como propio, como su segundo hogar”, describe Marky sobre el fervor del público local por la banda neoyorquina. La referencia no es antojadiza ni demagógica: mientras que en Estados Unidos tocaban para 500 personas, aquí llenaban estadios con un amor incondicional y desmesurado.

Marky Ramone es una figura icónica del punk rock. Comenzó su carrera en bandas como Dust y Estus hasta que le tocó reemplazar a Tommy Ramone en 1978 luego de su retiro. Se mantuvo en el grupo hasta su disolución en 1996 y continuó su carrera en The Misfits, The Intruders y Speed Kings. También acompañó a Joey Ramone en su carrera solista.

Y una etapa clave fueron sus comienzos, donde fue un habitué de la cuna del punk en este lado del mundo, el mítico club CBGB de Nueva York, donde se codeó con leyendas como Iggy Pop o Patti Smith. “Todos pasábamos el rato juntos en CBGB. Tocábamos junto a artistas como Blondie, Television o Talking Heads, entre otros. Nos enfiestábamos toda la noche hasta que el local cerraba, a eso de las 4 de la madrugada. No era la gran cosa por esos días, sólo era un bar en la calle Bowery”, recuerda risueño.

Marky Ramone tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, es miembro del Rock and Roll Hall of Fame desde 2002 y recibió el Premio Grammy en 2010 en reconocimiento a la trayectoria musical junto a Los Ramones.

Y ahora, luego de tanto camino recorrido, estará por acá, a pocos kilómetros de Gualeguaychú, lo suficientemente cerca como para escuchar el eco del mítico “one, two, three, four…” que antecederá a las más de 40 canciones ramoneras que tocará el jueves. Pero teniéndolo tan cerca, más que el eco es más lindo ir a verlo envuelto en llamas en Concepción del Uruguay y gritar junto a él el grito de guerra ramonero "Hey Ho, Lets Go".+

Puntos de venta de entradas:

Concepción del Uruguay

Tilcara Drugstore (Galarza y Eva Perón)

La Boutique de la Música (Leguizamón 69)

Agencia Isidoro (Bvar. Aráoz y Henry)

Gualeguaychú

Pura Vida Skate (Perón 61)

Colón

Maynard Instrumentos Musicales (San Martín 667)

Paysandú

Promúsica Paysandú (Leandro Gómez 1056)

Dr. Dedo Verde Growshop (Zorrilla de S. Martín 2301)

Concordia

Barbería Tarifa (Roque S. Peña 55)

Basavilbaso

Trash Indumentaria (Podestá 413)