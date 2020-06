En diálogo con Radio Cero, Marta Landó contó los pasos que se están siguiendo en forma conjunta con el CGE y con supervisores y directores de los establecimientos escolares. “Por el momento, el CGE está evaluando distintas condiciones para trabajar sobre la vuelta a las aulas. Distintas situaciones en cada establecimiento a nivel provincial, especialmente lo que tiene que ver con sanitarios, higiene de las aulas y las condiciones generales de las escuelas", aseguró.

Precisó que "En Gualeguaychú hemos trabajado haciendo revisiones y reparaciones en las escuelas que tienen algunas reparaciones para hacer. Hemos indicado a los directivos que los ordenanzas puedan concurrir a mantener en un estado de limpieza adecuada a los establecimientos, para que no tener inconvenientes en el momento de tener que volver a las clases”.

Asimismo, planteó distintos puntos que deben ser tomados en cuenta para la vuelta a las clases, señalando que “hay que evaluar distintas situaciones: el trasporte urbano e interurbano, especialmente aquel que traslada a los chicos a las escuelas rurales. Es un tema fundamental, porque tenemos casos de muchas ciudades que han puesto medidas de restricción para el ingreso a dichas ciudades.

"El transporte tiene que estar asegurado al momento de pretender regresar a las clases, hay mucho traslado de docentes en la provincia para poder trabajar y en el caso de los chicos en las escuelas rurales, por eso es indispensable”, remarcó.

¿Vuelven las clases presenciales en agosto?

Sobre la fecha tentativa de agosto que evaluaron desde el CGE, Landó sostuvo que “no diría que es difícil volver el agosto, sino que debemos encontrar la forma de alinear el tema del transporte escolar, poder encontrar la forma de trabajar en grupos para cumplir con el distanciamiento social que pide el COES y que los chicos tengan la posibilidad de volver a las clases. Siempre hay que priorizar la salud por sobre todas las cosas, pero dentro de las flexibilizaciones que se han realizado, vamos a ir trabajando con supervisores, directores y todas las personas que estén abocadas en la vuelta a clases”.

Dentro de las variables que se pueden aplicar, la ex titular del CGE sostuvo que “las escuelas rurales de personal único y con pocos alumnos podrían habilitarse, poniendo especial énfasis en lo que es el distanciamiento social. Nos estamos reuniendo mucho con supervisores y directores de escuela secundaria para evaluar el tema del distanciamiento social especialmente en el nivel secundario, no tenemos escuelas con aulas que permitan tener la totalidad de los cursos dando clases con el distanciamiento social exigido. Vemos mucha preocupación entre docentes y padres por el regreso a clase”.

"No evaluamos dar por suspendido el ciclo lectivo"

Landó analizó la alternativa de cancelar el ciclo lectivo del presente año e hizo referencia a la especial situación que viven los alumnos del último año. “Los sextos años están viviendo una situación muy triste, se han perdido las mejores vivencias del último año de secundaria. No han podido hacer la presentación de camperas, los stands del 25 de Mayo, seguramente las carrozas no podrán hacerse por esta situación, en algunos casos corren riesgo los viajes de estudiantes, que en muchos casos están pagos. Es una situación delicada, pero no evaluamos por el momento la alternativa de dar por suspendido el ciclo lectivo 2020. Hay muchas cosas que todavía no se saben de cómo vamos a cerrar este año, por eso no se puede proyectar para el año próximo”, dijo.

Por útlmo, sobre la evaluación virtual, la titular de la Departamental de Escuelas indicó que “todos los alumnos que han terminado el sexto año de secundaria y adeudan materias, deben comunicarse con sus establecimientos escolares para poder terminar sus estudios por medio virtual. Las escuelas deben brindarles las alternativas a los alumnos para poder rendir las materias en forma virtual, pero anteriormente debe haber un encuentro entre alumnos, docentes y directivos para fijar las pautas de cómo serán esos exámenes virtuales para que los chicos tengan la posibilidad de finalizar sus estudios”.