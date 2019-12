Marta Landó volvió a asumir como directora Departamental de Escuelas

Si bien la resolución provincial es del 11 de diciembre, la ex titular del Concejo General de Educación (CGE) retomó sus funciones este viernes. “Estoy más que conforme, nosotros hicimos en dos años lo que no se hizo en muchos años”, expresó sobre su paso por la Cartera provincial.

“Cuando terminó la gestión, el 10 de diciembre, el Gobernador me ofreció otras posibilidades en Paraná, pero les dije que no, que me volvía con mi familia a Gualeguaychú. Dentro de las posibilidades se dio la de volver a la Departamental de Escuela, y opté por esa opción”, manifestó a ElDía Marta Irazabal de Landó.

Consultada sobre sus ganas de continuar al frente del CGE, la funcionaria expresó, fiel a su estilo, su respeto a la decisión de Bordet, quien “determina las continuidades, o no”.

“Yo estoy más que conforme, nosotros hicimos en dos años lo que no se hizo en muchos años”, expresó Landó. Y enumeró: “Remodelamos todo el CGE; nadie hace cola allí y todo el mundo es bien atendido, lo hicimos con mínimos recursos y la cuadrilla interna; los docentes valoran mucho lo hecho tanto en títulos como en jurado de concursos y recursos humanos”.

Marta Landó .JPG

“Por otro lado, sacamos las credenciales de puntajes, que hacía varios años que no se sacaban. Nosotros logramos, antes de terminar la gestión, que todas las credenciales estén en manos de los docentes. Además, profundizamos todo lo que es el tema adicciones, la ESI –Educación Sexual Integral– y el protocolo, poniendo referentes institucionales en cada institución. Todavía falta, pero tuvimos un gran avance en el tema”, destacó la funcionaria.

“Dejamos preparado y en manos del gremio, para que sea evaluado, la documentación correspondiente a la promoción de los alumnos con discapacidad en el secundario. Porque nosotros hacemos el seguimiento de las trayectorias educativas de nuestros alumnos, pero lo que queda pendiente es la titulación de los chicos con discapacidad”, remarcó.

En la línea de lo hecho en sus dos años al frente del CGE, a donde llegó tras la renuncia de José Luis Panozzo, en 2017, Landó resaltó la “buena relación con los gremios docentes”.

“Bajamos en un 30 % la licencia médica, es decir que un mejor seguimiento de parte de los médicos auditores de la salud laboral docente. Eso no se había logrado en otra gestión. Pusimos en marcha el taller Manuel Antequeda, para realizar mobiliarios para las escuelas”, indicó.

Otra vez, en la Departamental

En septiembre pasado, Héctor de La Fuete presentó su renuncia como director Departamental de Escuelas de Gualeguaychú. Enseguida, el nombre que se mediatizó para ocupar su lugar fue el de Luis Recalde, a cargo del Tribunal de Disciplina del CGE, quien esperaba la resolución pertinente para hacerse cargo de la Departamental local. Pero nada de eso sucedió. El gobernador Gustavo Bordet pidió mantener los cargos hasta el cambio de gestión y, nombrado Martín Müller al frente de la Cartera provincial, fue la propia Marta Landó la elegida para asumir la dirección de Escuelas de Gualeguaychú. Por su parte, Recalde se jubiló.

“A excepción de dos o tres personas, voy a asumir con el mismo equipo que dejé en el 2017 cuando me fui. Eso me motivó, además de la gran pasión que tengo por la educación. Desde algún lugar tengo que hacer mi aporte”, sintetizó la funcionaria que ejerce la profesión docente desde los 18 años.