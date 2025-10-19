Participaron del encuentro los integrantes del jurado Juan Meneguín, Alejandro Bekes y el escribano Enrique Garbino. También estuvo presente el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, quien inauguró la jornada con palabras de bienvenida, destacando la gran cantidad de obras presentadas y el entusiasmo de los participantes, y sobre todo, la particularidad de este año: dos ganadoras del primer premio.

Tras la lectura y evaluación de los textos recibidos, el jurado determinó que dos obras merecían el primer premio por igual, debido a su calidad literaria, la profundidad de sus imágenes y la solidez de su construcción poética. En su resolución, los jurados señalaron que ambos libros “mantienen en alto la lírica entrerriana” y que sería injusto establecer jerarquías entre ellos, por lo que recomendaron otorgar dos primeros premios en igualdad de condiciones.

Los poemarios premiados fueron:

Definitivamente — Autoría: Crisantemo

El secreto era esa lengua azul — Autoría: Margarita

Finalmente, se reveló la identidad de las autoras detrás de los seudónimos: Marta Ledri y Ana María Papes, quienes compartirán la publicación conjunta de sus obras en una misma edición.

Durante el acto también estuvo presente Guillermo Ledri, de quien lleva el nombre esta edición, haciendo entrega de los certificados al jurado. Se destacó además la participación de Miguel Ángel Federik, miembro del jurado que no pudo asistir al encuentro.

El cierre de la jornada estuvo marcado por un clima de reconocimiento y celebración de la palabra escrita, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Gualeguaychú con la promoción de la literatura local y la creación poética como pilares fundamentales de la identidad cultural de la ciudad.