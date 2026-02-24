El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- indica que este martes se presenta con temperaturas elevadas y no se descartan posibles inestabilidades, sobre todo en horas de la tarde.

El día se mantendrá con calor y elevada humedad. Las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 32 grados y la humedad supera el 90%.

Tiempo en Entre Ríos: martes 24 de febrero



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. Indican cielo parcialmente nublado de mañana, posibles tormentas aisladas de tarde y cielo mayormente nublado de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Allí también se prevé un día con nubosidad variable y posibilidad inestabilidades en horas de la tarde.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados. Existe hasta un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 19 grados de mínima y 32 grados de máxima, con probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada.