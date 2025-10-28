El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes se presenta fresco y con tiempo inestable en la ciudad. Las temperaturas mínimas se ubicaron por debajo de los 10 grados y las máximas rondarán los 15 y 16 grados.

Ello se debe a la llegada de una masa de aire polar que provocó en el sur y centro del país un fenómeno de bajas temperaturas, con registros inusuales para esta altura del año. Incluso, hay posibilidad de lluvias y lloviznas a la mañana.

A partir de este miércoles se prevé un suave repunte de las temperaturas, aunque recién se sentirían valores primaverales más cerca del jueves y viernes en la provincia. El sábado sería el día más caluroso de la semana, con máximas de hasta 27 grados.

Tiempo en Entre Ríos: martes 28 de octubre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 15 grados. Se prevén lluvias aisladas de mañana y cielo con elevada nubosidad de tarde y noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 10 grados y una máxima de 16 grados. Anuncian lluvias y chaparrones de mañana y tarde, mientras que de noche continuaría mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados. Se prevén posibles lloviznas de mañana y cielo nublado el resto de la jornada.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 9 grados de mínima y 15 grados de máxima, con posibles lloviznas de mañana y cielo nublado de tarde y de noche.