El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este martes 2 de junio se esperan buenas condiciones del tiempo en la ciudad. La jornada se presentará con elevada nubosidad y una temperatura máxima de hasta 15 grados.

El pronóstico extendido anticipa buenas condiciones para el resto de la semana, con pequeñas variaciones térmicas y nubosidad variable. Posiblemente el fin de semana -domingo- regresen las inestabilidades.

Tiempo en Entre Ríos: martes 2 de junio



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima es de 8.3 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé un día con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera cielo mayormente nublado de mañana y tarde y parcialmente nublado de noche.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 9 grados de mínima y 16 grados de máxima, con neblinas de mañana, cielo nublado de tarde y menor nubosidad de noche.