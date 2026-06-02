EL TIEMPO
Martes fresco y mayormente nublado en Gualeguaychú
Se prevé una jornada con buen tiempo y más fresco que ayer. Se espera días similares el resto de la semana, con nubosidad variable.
El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este martes 2 de junio se esperan buenas condiciones del tiempo en la ciudad. La jornada se presentará con elevada nubosidad y una temperatura máxima de hasta 15 grados.
El pronóstico extendido anticipa buenas condiciones para el resto de la semana, con pequeñas variaciones térmicas y nubosidad variable. Posiblemente el fin de semana -domingo- regresen las inestabilidades.
Tiempo en Entre Ríos: martes 2 de junio
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima es de 8.3 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé un día con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.
En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera cielo mayormente nublado de mañana y tarde y parcialmente nublado de noche.
Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 9 grados de mínima y 16 grados de máxima, con neblinas de mañana, cielo nublado de tarde y menor nubosidad de noche.