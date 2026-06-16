EL TIEMPO
Martes frío al inicio, pero cálido durante la tarde en Gualeguaychú
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- mantuvo la advertencia por bajas temperaturas en Entre Ríos. Este martes en Gualeguaychú amaneció con 2 grados, pero con sensación térmica menor. Durante la jornada, la temperatura irá subiendo y alcanzará los 17 grados. El sol acompañará toda la jornada.
A partir del miércoles, la mínima comenzará a incrementarse, aunque no ocurrirá lo mismo con la máxima. Además, habrá presencia de neblina y mayor nubosidad. El jueves por la noche, podría haber chaparrones aislados.
Recomendaciones ante las bajas temperaturas:
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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