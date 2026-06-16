El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- mantuvo la advertencia por bajas temperaturas en Entre Ríos. Este martes en Gualeguaychú amaneció con 2 grados, pero con sensación térmica menor. Durante la jornada, la temperatura irá subiendo y alcanzará los 17 grados. El sol acompañará toda la jornada.

A partir del miércoles, la mínima comenzará a incrementarse, aunque no ocurrirá lo mismo con la máxima. Además, habrá presencia de neblina y mayor nubosidad. El jueves por la noche, podría haber chaparrones aislados.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas: