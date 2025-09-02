El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes se presenta con tiempo algo inestable en Gualeguaychú. Hay probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas durante toda la jornada. No serían eventos importantes en cantidad de milímetros.

De acuerdo al pronóstico extendido, mañana se presentaría también con posibles inestabilidades. A partir del jueves comenzarían a mejorar las condiciones del tiempo, pero ello se debe a la llegada de un frente frío que se sentirá sobre todo desde el viernes.

La baja de temperaturas será significativa. Se esperan los últimos fríos intensos al cierre de la temporada de invierno. Viernes, sábado y domingo se esperan los días más helados, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta 4 grados.

Tiempo en Entre Ríos: martes 2 de septiembre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. En la capital y alrededores se esperan posible lluvias aisladas de mañana y tarde; y cielo parcialmente nublado de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados. Allí se indican posibles chaparrones de mañana y eventuales tormentas aisladas de tarde y noche.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. También se prevén posibles chaparrones de mañana, probables tormentas aisladas de tarde y una disminución gradual de la nubosidad a la noche.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 16 grados de máxima, con posibles lloviznas de mañana y tarde; y cielo parcialmente nublado a la noche.