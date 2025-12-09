El Servicio Meteorológico Nacional prevé un jornada con mucha humedad y posibilidad de lluvias y chaparrones durante todo el día.

La máxima para este martes alcanzará los 24 grados, luego de varios días de intenso calor en Gualeguaychú. No obstante, a partir de mañana comenzará a subir la temperatura nuevamente y se posicionará en 28 grados.

En tanto, las jornadas grises permanecerán casi toda la semana, aunque el jueves y el viernes podría asomar el sol, y las máximas se dispararían muy por arriba de los 30 grados.