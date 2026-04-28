El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este martes 28 de abril volvió a amanecer con bajas temperaturas de otoño, casi invernales. En la ciudad, las mínimas llegaron hasta los 5 grados.

La jornada se presentará con buenas condiciones del tiempo. Se espera nubosidad variable que no opacará el sol. Las máximas rondarán entre los 18 y 20 grados. El resto de la semana se prevé un suave repunte de las temperaturas, sin anuncio de lluvias.

Tiempo en Entre Ríos: martes 28 de abril



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. Se prevé cielo entre algo y parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, amaneció con una mínima de 3.4 grados y se prevé una máxima de 18 grados. Se espera un día con nubosidad variable.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, inició con una mínima de 5 grados y una máxima de 19 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 6 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo parcialmente y algo nublado.