El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes estará nublado y con mucha humedad. La mínima estimada es de 12 grados y la máxima 17.

El pronóstico indica que volverán las inestabilidades el miércoles, aunque la probabilidad es baja, y el jueves, con una probabilidad superior al 90%. Además, la mínima tendrá una caída abrupta, y el jueves llegará a los 4 grados.

A partir del viernes, volverá a salir el sol y las temperaturas volverán a ser más acordes a esta época del año. La mínima fluctuará entre los 3 y 5 grados, y la máxima entre los 14 y los 16.