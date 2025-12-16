El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que el martes 16 de diciembre se presentará con buen tiempo en Gualeguaychú. El día comienza algo fresco y hacia la tarde estará caluroso, con máximas de 28 grados.

Se pronostican varios días estables en la ciudad. Hasta el fin de semana próximo, no hay anuncio de precipitaciones. Las temperaturas irán en ascenso esta semana.

Tiempo en Entre Ríos: martes 16 de diciembre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. Se prevé un día despejado con muy escasa nubosidad.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados. Estará entre despejado y algo nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 27 grados. Se aguarda una jornada parcialmente nublada.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 11 grados de mínima y 28 grados de máxima, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.