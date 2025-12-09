Matias Martiarena de Federación Agraria pasó por Ahora Cero Radio y habló sobre la situación del campo.

“Nosotros lo que siempre tratamos de explicarle al presidente que muchos de los que no están en ese esquema que plantea también lo votaron, son argentinos y producen, y que todos juntos hacemos grande este país. Todas las pymes, grandes, chicas. Espero que en este nuevo impasse, donde las cuestiones macroeconómicas y el humor social es distinto, eso también lo percibo. No hay plata, pero hay otra perspectiva, el dólar está quieto hace tres meses, no sube, no baja”, expresó.

Y agregó que “en el sector productivo necesitamos que aumente el consumo, pero también necesitamos que la gente pueda comprar lo que nosotros producimos”.