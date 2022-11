Como cada año, el Grito Blanco se hizo escuchar en la plaza Urquiza. En una mañana muy agradable, cientos de chicos que cursan estudios de nivel primario, secundario y adultos que están terminando el nivel medio participaron con pancartas, carteles con leyendas que hacían referencia al cuidado del medio ambiente y de nuestros ríos.

Establecimientos de distintos puntos de la ciudad y una escuela de Escobar participaron del evento en donde los niños de las diferentes escuelas dejaban sus mensajes, e inclusive canciones junto a sus docentes.

Martín Alazard, histórico referente de la Asamblea Ambiental Ciudadana, entrevistado por Ahora El Día señaló que “este Grito Blanco es el número 18, aunque llevamos unos cuantos años más de lucha. Este Grito Blanco marca la intención de los chicos de reclamar, gritar en contra de todo tipo de contaminación. Es algo que nos alienta muchísimo a seguir en la lucha”.

Es una pelea desigual contra un gigante como UPM (ex Botnia) en este caso, que acorde a lo denunciado por Alazard se hace “muy difícil por la ausencia del estado durante mucho tiempo; aunque no puedo dejar de mencionar como positivo la asamblea pública citada por el juez federal Hernán Viri, en el Centro de Convenciones, donde después de escuchar a todos los científicos y autoridades, el fiscal Rebollo dijo que esta causa ya no es más contaminación presunta, es contaminación consumada, tomando la carátula de la causa otro carril, teniendo el juez y el fiscal otro perfil que parece estar más cerca del medio ambiente y de una causa que lucha por la vida”.

Sobre UPM indicó que “sigue aumentando su producción, recibiendo rollizos de eupcaliptus que llegan desde Entre Ríos , desde un establecimiento muy cercano a la ciudad, debido a que en nuestra provincia se derogó la Ley de la Madera, otra de las facilidades que en este caso el estado provincial les da a estas empresas, gracias a un movimiento ‘político’ muy bien pensado, siempre en contra del bien común y de la lucha de los pueblos contra la contaminación”.

Lorena Arrozogaray, viceintendenta de la ciudad, agradeció a “la Asamblea Ambiental en su conjunto y a la Directora Departamental de Escuelas Marta Irazabal por mantener y enaltecer cada año el Grito Blanco.

“Cada vez que vemos esta plaza llena, que escuchamos y vemos atentamente lo que han venido trabajando nos llena de gratificaciones, porque es una señal más de que mantiene viva la conciencia ambiental que es una bandera de Gualeguaychú”, concluyó.