“A mí me han pedido, como a mi colega, que asumamos la representación (de funcionarios de la anterior gestión) ante del Ministerio Público Fiscal para que se pueda controlar todo lo que está pasando con esta denuncia”, comenzó a relatar Martín Britos en Ahora Cero Radio, en referencia a la medida legal que presentó el intendente Mauricio Davico por irregularidades en el Parque Industrial Seco.

El abogado defensor señaló que se pusieron a disposición de la fiscalía y, expresaron que se trató de “un delito que nunca existió. Hay dos ex funcionarios que han sido intachables y que han sido involucrados en algo que no deberían haber sido involucrados”.

Sobre la motivación de Mauricio Davico para anular el pago por la no instalación de un tanque de agua en el Parque Industrial Seco, Britos aseguró que fue a partir de “una nota que se presenta en el expediente que por cuestiones de imposibilidad climática el tanque no se pudo subir, y se pide la anulación del pago. Lo hace por una actuación del arquitecto Carlos García (el titular de la cartera de Obras Públicas durante la gestión de Martín Piaggio)".

Además, contó que “hay audios de whatsapp que hemos presentado y va a ser evaluado por el Ministerio Público Fiscal en el que Domingo Carrazza (actual titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial) pide que no se instale el tanque. Son antencedentes inmediatos, de conocimiento de la actual gestión y voluntad de que esto no se haga. Nosotros tenemos claro porque no se hizo, por cuestiones climáticas, y porque la empresa no pudo”.

Por último, el letrado apuntó que “nosotros queremos que esto se debata en el ámbito de la Justicia, y vamos a demostrar la inocencia de los funcionarios que contaron la verdad de lo que ocurrió”.

La denuncia

“Fuimos a la justicia, hoy en fiscalía presentamos la primera denuncia para que se investigue el expediente Nº 776 por irregularidades en el Parque Industrial Seco. Está presentado con pruebas”, enfatizó Luciano Garro en Ahora Cero Radio la semana pasada.

La denuncia se basó en la licitación por la “Provisión y Colocación de una Torre con Tanque Elevado para Reservas de Agua Potable” que se iba a instalar en el Parque Industrial Seco y que a pesar, según consta en la denuncia, de que los trabajos no se habían finalizado la Secretaría de Hacienda y Política Económica “fijó la imputación presupuestaria del pago a la empresa contratista por el certificado final de la obra”.

Al respecto, en el documento elevado a fiscalía se expuso: “Se constató que la obra no había sido concluida puesto que el tanque de provisión de agua no había sido instalado. Tal constatación dio cuenta de que el mentado tanque estaba todavía tumbado en el piso, en posición horizontal, no habiendo sido emplazado y erguido como correspondía. El 29 de diciembre de 2023, se suscribió al decreto Nº 5377/2023 el que ordena en su artículo 1º: Anúlese el Decreto nº 4818/2023 emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 30 de Noviembre de 2023 dejando sin efecto el pago de la suma de ‘ PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($2.098.200,00), a la firma ’METALÚRGICA D-A SA".

En su desarrollo, el texto señaló que por intermedio de Federico Luis Koch desde Asuntos Legales se dictaminó “que , así las cosas, los hechos referenciados en el presente dictamen pueden constituir la comisión de un delito penal pior resultar, prima facie, reprochados por el Código Penal Argentino en cuanto a la inserción de datos falsos en un documento público, como los son el Certificado 2 de fojas 229 y el acta de recepción provisora obrante a fojas 230”.