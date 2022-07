En dialogo con ElDia desde Cero (AHORA Radio Cero 104.1), Britos analizó varios temas de la actualidad política de la ciudad y dejó fases picantes, especialmente cuando se refirió a la oposición y puntualmente a los tres concejales de Juntos por el Cambio.

“A Echandi le paga la gente para que denuncie pelotudeces”, expresó Britos, añadiendo que “los tres concejales de Juntos por el Cambio tienen más denuncias que proyectos y esas denuncias casi nunca han tenido eco”.

Sobre las renuncias recientemente presentadas por los concejales oficialistas Sofía Ghiglione e Ignacio Farfán a la Comisión de Hacienda del HCD, el abogado sostuvo que “con todos los concejales hemos tenido contacto permanente y un trato sincero en todo momento, por eso respetamos la decisión tomada por los concejales que renunciaron a los cargos que ocupaban”. Asimismo, Britos indicó que “son concejales de nuestro frente político, saben quiénes están del otro lado. Entonces entiendo que estar de este lado, implica que podemos tener posiciones disímiles, no todos pensamos lo mismo. Ellos defienden los valores que defendemos como gestión, aunque con otro perfil y con otros intereses, que son legítimos, pero que no comparten algunas posturas de nuestro grupo”.

Profundizando sobre las diferencias que han surgido dentro del Piaggismo de cara a las elecciones del año próximo, Britos dijo que “veo que tienen la posibilidad de elegir dentro del grupo en el cual decidan estar dentro del Justicialismo. Considero que es un proceso en movimiento, que se transforma y tiene que ver con una situación compleja. Se viene una transición necesaria e inevitable en el poder, vamos a extrañar muchísimo al intendente Martín Piaggio y dentro de ese cambio, habrá distintas sectores que buscarán llegar al poder, ya sea en la oposición o en sectores libertarios que encabeza Milei, como también dentro del partido de gobierno, donde seguramente habrá distintas corrientes, que tienen que ver con la política misma”.

“Yo a Nacho Farfán no lo siento lejos, si bien no tengo relación diaria, mantengo una correcta relación. De hecho, no creo que haya diferencias insalvables, no tenemos una enemistad, son cuestiones que ocurren en la política. Hoy estos concejales han mostrado algunas divergencias, pero entiendo también estos concejales son parte de una gestión que tiene muchas virtudes de las cuales nos sentimos orgullosos. Teníamos muchos objetivos cuando asumimos este gobierno y en menos de tres meses, la pandemia nos bajó a otra realidad. Hoy, a un año y medio de terminar esta gestión, podemos decir con orgullo que ninguno de los proyectos que se habían planteado, va a quedar afuera y no se resignó ninguna de ellas. Entonces, que haya diferencias en el Concejo, como las hay dentro del Ejecutivo, aunque quizá no toman estado público, lo veo como algo totalmente lógico y que forma parte de la política”, puntualizó Britos.

Sobre las figuras de la oposición que asoman como futuros candidatos a intendente, el funcionario expresó que “en la vereda de enfrente veo algunos nombres que me preocupan por la incapacidad que han mostrado en su gestión. Por poner un ejemplo, los tres concejales de Juntos por el Cambio tienen más denuncias que proyectos y esas denuncias casi nunca han tenido eco. La figura de Davico es un problema para la oposición, porque quienes nos cuestionan a nosotros por el trabajo en el Ecoparque, van a votar a un intendente que tiene un basural a cielo abierto en Pueblo Belgrano. Es casi gracioso. En cuanto a los otros potenciales candidatos, a Diego Esnaola no lo conozco personalmente, con Francisco Álvarez tengo una buena relación personal, pero no quita que forma parte de un espacio que está en las antípodas de nuestro pensamiento y de nuestra mirada”.

Asimismo, reflejó que “debatir con Pablo Echandi no me genera nada, ni en lo personal ni en lo político. Quizá él tenga la necesidad de debatir en los medios con todo el mundo, pero yo tengo una función y una responsabilidad dentro del gobierno y entiendo que no es conmigo con quien Echandi tenga que debatir. Si quiere, tomamos un café, comemos algo y hablamos de política, pero no en forma pública, no creo que sea yo la persona con la que Echandi tenga que debatir”.

La polémica por Las Piedras

En relación al proyecto de construir viviendas en el predio de Las Piedras, Britos sostuvo que “acá no se está construyendo en un lugar que está vedado, lo que no significa que podamos hacer lo que queramos, sino que se debe trabajar de la misma forma en lo que se recuperó el predio y el lugar. Y no se va a construir de cualquier manera, se hará una colonia agroecológica que se adecúa a un modelo que está funcionando con la UTT. Nosotros recurrimos a ellos con un convenio y dentro de la legalidad, para trabajar en un modelo posible, que vaya en consonancia con el no uso de agrotóxicos y en cuidado del medioambiente. Estamos generando un espacio productivo que requiere una necesidad habitacional presencial dentro de ese espacio”.

Además, relacionado a las críticas de la oposición sobre lo que se vende en el Mercado del ex Frigorífico, expresó que “personalmente me genera bronca escuchar a los concejales de la oposición denunciar casi en forma serial, lo hacen casi siempre sin fundamentos. Es cuestión de ir al Mercado Municipal y mirar las etiquetas de lo que se comercia ahí, el sentido común lleva a darse cuenta que no todo lo que se comercializa se produce en la ciudad. No hay posibilidades de que nosotros tengamos funcionando un programa y un proyecto productivo en dos años, lo que si tenemos es que brindarle a quienes se sumen a ese proyecto las herramientas para poder trabajar ajustándose al mismo”.

¿Quién será el candidato del Piaggismo?

También Britos se metió en la sucesión de Martín Esteban Piaggio en la intendencia y en los distintos candidatos que suenan dentro del partido. “Si las disidencias que se puedan dar dentro de un mismo proyecto, que le de alternativas a la gente, bienvenidas sean. Personalmente creo que Martín Roberto Piaggio es quien mejor ha interpretado el modelo de gobierno de Martín Esteban, Juan Boari es un profesional de primera línea y que también está plenamente capacitado para ejercer cualquier rol dentro de una gestión de gobierno. También veo que Lorena Arrozogaray y Delfina Herlax son dos personas que han trabajado muy bien dentro del gobierno. Dentro del equipo de trabajo, hay mucha gente capacitada para poder elegir quienes serán los candidatos para la próxima elección. El intendente tiene opciones y está dejando que esos nombres surjan de modo natural, sin imponer candidatos”.

Sobre lo que fue la última elección a intendente, donde Piaggio arrasó en las urnas, Britos fue cauto y ejemplificó diciendo que “ese 65% de los votos que sacó Piaggio no juegan en el partido que viene, por poner un término futbolero. Como gestión de gobierno, tenemos la tranquilidad de poder hablar con todos los vecinos de todo lo que se hizo en la ciudad, en todos los ejes que lo ha planteado Martín Piaggio. En todos esos ejes, Piaggio cumplió. Entonces con esa tranquilidad de haber cumplido con lo que se prometió, podemos encarar la campaña con un plafón importante. Los vecinos de Gualeguaychú no tienen un pelo de tontos, saben diferenciar las cosas y todo lo que esta gestión de gobierno ha realizado en la ciudad, los vecinos lo tomarán en cuenta al momento de elegir”.

Finalmente, hizo referencia al deseo del Piaggismo de proyectar la figura del intendente como precandidato a gobernador. “Martín Piaggio tiene dos gestiones al frente de uno de los municipios más importantes de la provincia para poder mostrar. Dentro de esa gestión, se dieron luchas importantes como la del cuidado del medioambiente, el no a los agroquímicos, la recuperación del espacio público y muchos otros temas en los que Gualeguaychú hizo punta. Eso posiciona a Piaggio como un potencial precandidato, porque es una figura joven y con mucho potencial. Desde el espacio y con mucha otra gente, creemos que Piaggio está plenamente capacitado como para poder replicar el modelo de gobierno de Gualeguaychú a nivel provincial”.