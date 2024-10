El abogado Martín Britos, ex asesor legal de la gestión Piaggio, brindó una entrevista esta mañana en Ahora Cero donde dirigió numerosas críticas hacia el actual gobierno Municipal presidido por Mauricio Davico, desde su alineamiento político con Javier Milei a la estrategia discursiva con respecto al funcionamiento del Municipio y sus actos de gobierno. Entre otras cosas, Britos sostuvo que se observa una ausencia de planificación por parte de la gestión y una falta de acciones concretas a casi un año de haber asumido.



“Está claro que no tener un plan también es una planificación estratégica. En este caso, el estado de improvisación es buscado. La falta de un proyecto político de gobierno, de un proyecto de gestión, claramente tiene un objetivo”, señaló en primer lugar. Y explicó: “Hoy me parece que el centro de todo eso lo estamos viendo desde el nivel nacional, desde el gobierno de Javier Milei, que repercute en nuestra provincia de una manera tremenda por lo que está pasando con la crisis universitaria y el conflicto docente. Creo que el estancamiento, el letargo que demuestran en algunas cuestiones es el caldo de cultivo para otras que vienen de manera planificada y artera, para darle lugar a otras cosas. Me parece que estamos en una época donde más que nunca se está disputando el control social. Y en eso creo que Gualeguaychú, con la Intendencia de Davico, está haciendo una parte necesaria en el lugar donde él gobierna, como tantos otros intendentes que están haciendo una plancha donde le permiten al desgobierno de Milei llevar adelante políticas de ajuste y de destrucción de lo público, y sobre todo de lo colectivo”.



Luego, cargó contra la modalidad de comunicación del municipio y la vinculó con la falta de acciones: “Ellos hacen una política del marketing, están todo el tiempo midiendo la rentabilidad que puede llegar a tener un video de TikTok, o salir y decir una u otra cosa, más allá de que después lo que hacen es nada. Hasta ahora el municipio no ha avanzado hacia ningún lado. Dentro de una semana se cumple un año de que fueron elegidos; a partir de ese momento ya tendrían que haber tenido un plan de gobierno y llegar con algo concreto. Pasamos 10 meses de nada. No han avanzado hacia ningún lado”.



“Hoy podés saber que la ciudad está en un estado de abandono general precisamente porque recortaron las horas extras y porque la capacidad de funcionamiento del municipio está limitada. Trasladar un semáforo de lugar es una política destacable. Si tenés que poner eso en términos de éxito de una gestión o de un compromiso de la gestión con la ciudadanía…”, agregó.



Y concluyó: “Hasta ahora seguimos con lo mismo de siempre: ‘Vamos a hacer las cosas distintas…’. Pasó casi un 25% de la gestion. Pasó casi un año y todavía están trasladando la Planta Asfáltica”.