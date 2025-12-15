Las celebridades posaron en la alfombra negra antes de la ceremonia de los Martín Fierro de Canales de Streaming 2025

La primera edición de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming se realizó este domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El evento reconoció a los creadores, programas y plataformas que han transformado la comunicación digital y convocó a figuras destacadas del entretenimiento en línea.

La ceremonia, transmitida por Olga y Telefé, no solo premió la innovación en contenidos, sino que también funcionó como un escenario en el que la moda y el estilo tuvieron un papel central.

Desde las 19:30, la alfombra negra se convirtió en un espacio donde se marcaron tendencias y se exhibieron propuestas especialmente pensadas para la noche. Los diseñadores Verónica de la Canal, Laurencio Adot y Benito Fernández analizaron cada look en diálogo con Infobae.

Los looks de las celebridades en la alfombra negra

Tefi Russo y Sofía Gonet

Tefi Russo y Sofi Gonet durante la alfombra negra

Tefi Russo asistió con un vestido negro ajustado con corsetería visible, breteles finos y tajo lateral pronunciado, además de sandalias negras de taco alto.

En tanto, Sofía Gonet arribó con un vestido de Marcelo Giacobbe y zapatos de Ricky Sarkany. “Me gusta el color. Para mí es un mil y tiene mucha actitud”, comentó Verónica de la Canal.

Seven Kayne y Gime Accardi

Gime Accardi y Seven Kayne juntos en los premios

“Divinos los dos, modernos y cool en total black”, consideró De la Canal sobre los looks que eligieron Seven Kayne y Gime Accardi.

Milagros, Mateo y Camila Hadad

Milagros, Mateo y Camila Hadad, de Infobae, antes de la gala. La Mañana de Infobae ganó como mejor informativo

Milagros Hadad, nominada en la categoría Entrevistador de los premios, lució un vestido de Menage A Trois.

A su lado, Mateo y Camila Hadad, directores de Infobae en Vivo, con una nominación en el rubro Informativo por el programa de la mañana. Él deslumbró con un traje sastre negro con camisa blanca y sin corbata, y ella con un vestido de Sentido Vertical by Maga Mayling.

Joaquín “El Pollo” Álvarez

El Pollo Álvarez posó con traje y corbata

Joaquín Álvarez llevó un traje gris oscuro de doble botonadura con pantalón de vestir a juego, camisa blanca y corbata negra. “Muy buen look, se ve calidad en todo y la moda le hizo bien”, destacó Adot.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La pareja posa de la mano en la alfombra negra, mostrando atuendos formales en tonos marfil y negro antes de la ceremonia

Flor Jazmín posó con un vestido largo en tono marfil con pollera de satén, cintura drapeada y cuerpo halter de encaje translúcido. Nico Occhiato vistió un traje sastre negro con camisa blanca y corbata clásica, combinados con zapatos negros de charol.

Nacho Elizalde

Nacho Elizalde fue uno de los presentes en la previa de la gala

Nacho Elizalde eligió un traje gris de silueta amplia, compuesto por un saco de solapas anchas y pantalones holgados. Sumó una remera blanca lisa, zapatillas deportivas en tono verde y gafas de sol negras.

Gastón Edul

El periodista Gastón Edul con un traje clásico para la gala (Instagram)

Gastón Edul llegó con un traje sastre de corte clásico en color negro, compuesto por saco de solapas anchas y pantalón de caída recta. Llevó una camisa blanca, que contrasta con la sobriedad del conjunto, y una corbata azul marino de tejido liso.

Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina Calabró y Rolando Barbano posaron juntos con atuendos en negro y bronce en la gala

“Me gustan los dos, me encanta el color que eligió ella. Él también, impecables. Súper bien el look total de Marina, está divina. Como pareja, me parece que están súper lindos”, apuntó Fernández sobre la pareja de Marina Calabró y Rolando Barbano.

Nati Jota

Nati Jota eligió un vestido asimétrico blanco con drapeado y sandalias a juego

“Me gustó la irregularidad del vestido y el color. Muy bien el pelo y make up”, halagó De la Canal sobre el look de Nati Jota.

Pedro Alfonso

Pedro Alfonso lució una camisa blanca y una corbata azul marino de tela lisa

Pedro Alfonso vistió un traje sastre azul oscuro con chaqueta de dos botones y pantalón a juego.

Paulo y Facundo Kablan

Paulo y Facundo Kablan. Padre e hijo juntos en la alfombra negra

Paulo y Facundo Kablan optaron por ropa formal de color oscuro. Paulo llevó un traje de dos piezas gris oscuro con finas rayas verticales, camisa blanca y corbata negra. Facundo combinó una camisa negra de manga larga con chaleco y pantalón de vestir negro. Adot precisó: “Clásicos y buena onda”.

Darío Turovelzky y Sofía Soldati

Darío Turovelzky y su esposa Sofía Soldati dijeron presente en la alfombra negra

“Ella muy rockera, me gusta su pelo acorde con el vestido. Él con línea clásica acorde para la ocasión”, opinó De la Canal sobre los outfits de Darío Turovelzky, CEO de Telefe y su esposa Sofía Soldati.

Pedro Rosemblat

El conductor apostó por un look monocromático y sencillo para la ceremonia

Pedro Rosemblat se inclinó por un traje negro. “Fiel a su estilo clásico total black”, destacó De la Canal sobre su elección.

Buera, Almendra Veiga y Jacinta de Oromí

Buera, Almendra Veiga y Jacinta de Oromi llegaron juntos y combinadas a la gala

Buera llevó un vestido largo de encaje blanco con mangas largas y transparencias en la parte superior. Almendra Veiga optó por un corset blanco con tirantes finos, falda superpuesta de encaje, ligas y medias blancas, acompañado por un collar ancho del mismo material y sandalias claras. Jacinta de Oromí se vistió con un conjunto de falda asimétrica en tono celeste claro, top de mangas cortas y detalles de perlas.

Fer Dente

Fer Dente al arribar a la ceremonia

Fer Dente vistió un traje negro con finas líneas blancas en forma de rayas verticales. Combinó el saco y el pantalón con una camisa blanca sin corbata.

Evitta Luna

Evitta Luna y un look distintivo con el cabello como protagonista

Evitta Luna llegó con un vestido blanco y el cabello rosa para su estilismo. “Me fascinan su pelo y make up”, analizó De la Canal.

Bernarda y Luis Cella

Los hermanos Bernarda y Luis Cella, de Olga, durante la gala

Bernarda Cella optó por un vestido largo en tono beige claro, con un top strapless de volado estructurado en color amarillo suave. Llevó el cabello suelto y peinado en ondas naturales. Luis Cella apostó por un traje negro combinado con camisa blanca y corbata fina negra.

Roberto Galati, Germán Beder, Lucas Rodríguez y Joaquín Cavanna

Roberto Galati, Germán Beder, Lucas Rodríguez y Joaquín Cavanna posaron juntos en la alfombra negra

Roberto Galati, Germán Beder, Lucas Rodriguez y Joaquín Cavanna eligieron el traje como código común y apostaron por lo clásico en sus looks: Galati destacó con un conjunto a cuadros y boina; Beder fue por el negro tradicional y corbata burdeos; Rodriguez agregó doble botonadura, pañuelo y cartera de cuero; y Cavanna combinó piezas en azul oscuro con un peinado relajado.

Un Poco de Ruido: Pinky (Juan Manuel Grossi), Damo (Damián Martínez) y DJ Pipo (Gonzalo Leonardo)

Pinky vistió un traje negro y completó el look con gafas oscuras. Damo eligió un traje azul y sumó gorra y cadenas metálicas. DJ Pipo optó por un traje gris claro y agregó un pañuelo rosa claro al cuello)

Pinky (Juan Manuel Grossi), Damo (Damián Martínez) y DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) llevaron trajes de distintos tonos, todos combinados con remeras blancas y zapatillas deportivas.

Migue Granados

Migue Granados y un look clásico "black and white"

Migue Granados optó por un look compuesto por un saco y pantalón negros, combinados con una remera blanca sin estampados.

“Se lo ve súper bien. Súper prolijo el pelo e impecable. Me parece canchero. Clásico, pero con una onda de modernidad”, resaltó Fernández.

Ernesto Provitilo

El periodista Ernesto Provitilo completó el look con zapatillas blancas

Ernesto Provitilo eligió un conjunto informal compuesto por una chaqueta negra, remera blanca básica y pantalón negro de corte relajado.

Marixa Balli

Marixa Balli desfiló por la alfombra negra con un vestido blanco de escote palabra de honor y falda drapeada

Fernández brindó su mirada experta sobre el atuendo de Marixa Balli: “Me gusta que haya elegido blanco. Es muy lindo el vestido, la morfología. Es muy para ella, porque es sexy, pero no está mostrando nada. Le queda divino”.

Luli González

Luli González antes de la ceremonia

Luli González eligió una camisa negra de manga corta con un corsé gris ajustado por encima, decorado con cierres y tiras en la parte frontal. “Más es más, muy transgresora con un dejo de rock y muy favorecedora la presencia de accesorios que terminan el look”, precisó De la Canal.

Eial Moldavsky

Eial Moldavsky apostó por un conjunto de sastrería gris y camisa negra, lo que fusionó formalidad y comodidad

Eial Moldavski pasó por la alfombra negra con un traje holgado en tono gris claro, con solapas anchas y pantalón recto. Combinó la prenda con una camisa negra de cuello cerrado y zapatos negros, sin corbata.

Manu Dons

Manu Dons lució un traje negro con detalles de flecos en la chaqueta, lo que sumó un toque distintivo

“Moderno, diferente y cool”, describió De la Canal sobre el outfit total black de Manu Dons.

Noelia Custodio, Evelyn Botto y Toto Kirzner

El trío eligió trajes coordinados para una aparición impactante en la gala

“Me encantan, me parece que están geniales, divertidos. Es verano. Esto es lo que más me esperaba de este Martín Fierro del Streaming, que se jugaran un poco a algo más moderno. Me parece genial que los tres hayan usado la misma estampa”, enfatizó Fernández sobre los trajes oversize coordinados de Noelia Custodio, Evelyn Botto y Toto Kirzner.

Rosina

En el look de Rosina, la falda ajustada se extendió en una cola de tul traslúcido decorada con lentejuelas

Rosina deslumbró con un vestido largo en tono lila con destellos brillantes, escote corazón y hombros caídos.

Agostina Palazzolo

Palazzolo combinó el atuendo con zapatos de taco en punta en tono nude

Agostina Palazzolo posó para los fotógrafos con un vestido midi sin mangas, cubierto de flecos dorados metálicos que añadieron dinamismo y destellos a su look. “Me gusta la textura y color”, comentó Adot.

El Turco García y Mariela Alicia Prieto

Mariela Alicia Prieto y El Turco García contrastaron transparencias y bordados con sastrería negra en la gala

Mariela Alicia Prieto llevó un vestido largo de tul transparente, decorado con aplicaciones florales y flecos en las mangas, sobre un body blanco. El Turco García vistió un traje negro con camisa sin corbata, pantalón entallado y zapatos de charol.

La Cobra

La Cobra presentó un estilo formal con toques elegantes en los detalles

La Cobra eligió un traje de corte clásico en tono bordó con solapas negras satinadas, acompañado por camisa y moño negros.

Fernández opinó sobre el traje de La Cobra: “No me gusta el brillo de género y cómo está combinado con la camisa. Sí me gusta el color”.

Gastón Trezeguet

Gastón Trezeguet y una apuesta al total white

“Me encanta que haya elegido el blanco, hace la diferencia. Me gusta cómo tiene el pelo y suma mucho que se haya puesto zapatillas. Si se hubiese puesto zapatos, hubiese estado difícil, pero me parece que resolvió bien”, dijo Fernández al analizar el atuendo de Gastón Trezeguet.

Liliana Parodi

Liliana Parodi agregó una cartera pequeña con detalles metálicos

Liliana Parodi llevó un saco blanco de corte sastrero sobre una blusa negra y pantalón ancho a juego.

Pablo Giralt

Pablo Giralt sumó una camisa blanca, corbata azul oscuro y zapatos negros lustrados

El relator Pablo Giralt se inclinó por un traje azul marino de corte clásico, compuesto por saco y pantalón a juego.

Leandro “Chino” Leunis

Leandro “Chino” Leunis eligió un look de sastrería clásica para la alfombra de premiación

Leandro “Chino” Leunis vistió un traje sastre negro de corte clásico, con camisa y corbata al tono. El conjunto presentó líneas limpias y un ajuste entallado que realzó la silueta del periodista.

Camila Fortunato

Camila Fortunato con un vestido rojo para los premios

“Me encanta el color del vestido. Me parece muy canchero, moderno, juvenil. Yo le hubiese puesto la boca un poco más clara, pero la verdad que está divina”, destacó Fernández al ver el paso del look de Camila Fortunato.

Lucila Mollesi

Lucila Mollesi con un vestido al que combinó con guantes

“Interesante la morfología del vestido y el bordado. Me hubiera gustado que sea más largo o que tape los zapatos, porque con esa línea de vestidos lo ideal es que se lleven con un poco de arrastre para estilizar la silueta. Lindo el detalle de los guantes”, describió De la Canal al ver el estilismo de Lucila Mollesi.

Charo López

Charo López apostó por un conjunto floral neón, con vestido y botas a juego

“Me gusta el vestido, como le queda a ella. Me gusta el look con las botas, me parece divino. Por ahí el makeup y el pelo le hubiese hecho otra cosa. Está linda, pero por ahí hubiese jugado más con la temática del vestido”, dijo Fernández al observar la propuesta de Charo López.

Diego Leuco

Diego Leuco combinó elegancia y estilo urbano al sumar zapatillas deportivas y una riñonera roja a su look de chaleco y corbata

Diego Leuco deslumbró con un conjunto semiformal compuesto por pantalón y chaleco de vestir negro, combinados con una camisa blanca de mangas remangadas. Añadió una corbata roja y resaltó su look con zapatillas deportivas blancas, negras y rojas de caña alta.

Celeste Muriega y Christian Sancho

Celeste Muriega y Christian Sancho posaron juntos

Fernández examinó los looks de Celeste Muriega y Christian Sancho: “Me gusta cómo están los dos. Me gusta el vestido de ella, el color que eligió, bien de alfombra roja. Él está aprobado, también”.

Más looks de los Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025

La mañana de Infobae en Vivo

Carolina Amoroso, Ramón Indart, Maru Duffard, Gonzalo Sánchez, Mateo Hadad, Andrea Rodríguez y Camila Hadad

Sofía Martinez

Sofía Martinez eligió un vestido largo negro de satén con escote halter profundo y falda con pequeña cola, complementado con joyas doradas y peinado recogido

Karina “La Princesita”

Karina "La Princesita" llevó un conjunto de top y falda larga de estampado animal, con chaqueta de cuero negra sobre los hombros y botas oscuras

Grego Rossello

Grego Rossello apostó por un traje sastre negro, camisa blanca y corbata, junto a zapatos negros de vestir

Ángela Torres

Ángela Torres escogió un vestido largo gris claro con corsé estructurado y tirantes finos

Julieta Poggio

Julieta Poggio optó por un vestido corto blanco con falda abullonada y escote palabra de honor, acompañado de sandalias metalizadas

Momi Giardina

Momi Giardina llevó un vestido largo negro con cremalleras doradas y tirantes con apliques metálicos, y sandalias negras de tacón

Johanna Francella

Johanna Francella usó un vestido largo negro de escote palabra de honor decorado con pedrería oscura y complementó con melena suelta

Nazarena Velez y Bárbara Pucheta Vélez

Nazarena Velez y Bárbara Pucheta Vélez asistieron juntas a la gran noche del streaming

Mica Vázquez

Mica Vázquez impactó con un vestido negro de espalda pronunciada

Marcos Giles

Marcos Giles, junto a su madre, lució un traje rojo con chaqueta y pantalón amplios, camisa negra con detalles brillantes y zapatos oscuros

Ángel de Brito

Ángel de Brito escogió un traje azul de doble botonadura con camiseta blanca

Matilda Blanco

Matilda Blanco usó saco azul con cinturón y pantalón acampanado con lentejuelas a tono, junto a un clutch oscuro

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno optaron por trajes sastre, uno azul marino con corbata y camisa blanca, y el otro verde oliva con camisa a juego y zapatos negros de suela gruesa

Ana Laura Espósito

Ana Laura Espósito llevó un vestido largo negro con paneles y mangas de tul transparente decorados con apliques de pedrería oscura

Nacho Castañares

Nacho Castañares eligió un look informal con camiseta blanca, camisa corta de manga corta a rayas, pantalón negro y zapatos de suela gruesa

Camila Mayan

Camila Mayan apostó por un conjunto sastre negro con pantalón recto, camisa blanca abotonada de cuello alto y fajín de satén

Homero Pettinato

Homero Pettinato lució un saco negro de corte amplio, cuello mao y pantalón tipo falda, junto a mocasines y calcetines oscuros

Daniela Celis

Daniela Celis usó un vestido largo rojo ajustado con escote palabra de honor decorado con pedrería plateada y el cabello suelto peinado con ondas

Lizardo Ponce

Lizardo Ponce eligió un traje negro de corte clásico con camisa y corbata a tono, y mocasines negros de suela gruesa

Santiago Talledo

Santiago Talledo apostó por un saco blanco bordado con figura animada, chaleco y camisa del mismo tono, pantalón negro con detalle lateral y zapatos de charol

Cris Vanadía

Cris Vanadía lució un esmoquin gris brillante con solapas en contraste, camisa blanca y moño negro, acompañado de zapatos formales

Sebastián Manzoni, conocido como “La Tía Sebi”

Sebastían Manzoni llevó una camisa negra translúcida anudada al cuello, fajín ancho y pantalón acampanado del mismo color

Lola Latorre

Lola Latorre deslumbró con un vestido largo de malla metálica plateada con tirantes finos y escote profundo. Acompañó su estilo con joyas Jean Pierre

Lucila Villar

Lucila Villar lució un vestido corto en tono nude, con manga larga abullonada y aplicaciones de piedras brillantes, combinado con zapatos de punta en color beige

Esteban Trebucq

El periodista Esteban Trebucq

Flavio Azzaro

Flavio Azzaro llevó un saco negro de corte clásico, una camisa blanca lisa y un pantalón negro

Alfredo Montes de Oca

Alfredo Montes de Oca vistió un traje azul oscuro con un diseño de rayas sutiles, acompañado de una camisa blanca sin corbata

Julia Mengolini

Julia Mengolini dijo presente en la gala

Ivan Schargrodsky

Iván Schargrodsky usó un traje negro con una camisa blanca y una corbata de fondo azul con líneas diagonales rojas y celestes

Davoo Xeneize

Davoo Xeneize eligió un traje negro con sutiles rayas verticales, una camisa negra y una corbata negra

Benjamín Amadeo

Benjamín Amadeo con un saco negro de corte sencillo, una remera negra y un pantalón negro

Guillermo Aquino

Guillermo Aquino vistió un traje azul oscuro y una camisa blanca desabrochada en la parte superior

Fotos: Gustavo Gavotti, Jaime Olivos y RS Fotos