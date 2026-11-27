El director de Toque de Samba Martín Irigoyen pasó por la mañana de Cero y Bolazo, y se refirió a la forma en que algunos jurados evaluaron la música de la comparsa rojo y negra en la edición 2026. También contó que casi todas las canciones para la siguiente edición ya están grabadas.

“Estamos en la altura del año en la que se cierran todos los proyectos y se empiezan a terminar con las grabaciones, las canciones. La música está lista, estamos grabando, hay una que ya está grabada, otra que está en un 80%, y otra que hay que grabar”, señaló Irigoyen.

Por otro lado, se refirió a la forma en que el jurado evaluó el ítem música en la edición pasada: “En la edición pasada la sensación fue un poco decepcionante, no por los resultados, sino por lo que pasó. Nunca cuestioné en más de 20 años un resultado, ahora lo que pasó es que no se cuestiona lo que se juzgó, sino que se juzgó fuera del reglamento. Dos jurados nos sacaron puntos porque la canción no hablaba de la temática, cuando que era una canción institucional. Qué vas a hacer, tenes que impugnar, Es como que en el básquet te cobren mano. Tenes que impugnar esa planilla, porque el elemento que usó el jurado para bajar puntos no corresponde. Y te dejan fuera de competencia”.

Irigoyen manifestó que un jurado justificó su puntuación diciendo que “le faltó escuchar a la batucada sola, por eso descontaba un punto, cuando lo que tenía que evaluar era sólo el ítem música. No era el ítem batucada”.

El director de Toque de Samba aclaró que no pretendían ganar, pero que no se juzgó bien: “Nunca hemos cuestionado, y ahora no se trata de ganar, el tema fue el descuento de puntos por cuestiones que no correspondían. Uno pretende que el jurado tenga la responsabilidad de juzgar bien y con respecto al reglamento”.