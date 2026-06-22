La Libertad Avanza parece haber encontrado una salida a la situación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados de la Nación. ES que, mientras la oposición busca votos para abrir mañana la sesión en la que intentará avanzar con un proyecto de interpelación, el oficialismo cerró un acuerdo con el PRO y la UCR que le permitirá ganar tiempo.

“Está todo acordado, habilitarán las comisiones para debatir el tema ahí, por lo que no tiene sentido la sesión para emplazar a las comisiones”, explicó una alta fuente del partido amarillo. “Carece de sentido absoluto la sesión de mañana”.

En esa misma línea se mostraron fuentes de la UCR que aceptaron ese camino que propusieron Martín Menem y su bloque.

“Vamos a habilitar las comisiones para debatir el tema ahí y después veremos”, dijo un diputado libertario. La intención es, frente a la consulta de la razón de ese esquema, ganar tiempo y que en todo caso sea la justicia y no la política la que determine el futuro de Adorni. En el medio, tratarán de llegar al receso invernal y que el tema pierda relevancia.

La única duda que persiste es si todos los legisladores del PRO y de la UCR se van a plegar al acuerdo, teniendo en cuenta que desde la conducción de Mauricio Macri entienden que es momento de que Adorni abandone la función pública. Algo similar surge desde el partido radical.

“Los bloques no siempre hacen lo que piden las autoridades partidarias”, señala un libertario medio en broma.

En el medio de esto, el oficialismo ya lanzó el llamado a las comisiones. Aunque todavía no fue publicado, ya le adelantó a los socios cuándo se realizarán las reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento —ambas controladas por La Libertad Avanza— para que “avancen los debate ahí”.

Este dato no es menor porque el ritmo del debate directo en la comisión lo manejan los presidentes de los bloques. Así es Menem quien va abriendo y cerrando el grifo del debate, la cantidad de invitados, las pruebas, etc., etc.

Esto también le da margen a los socios parlamentarios para que sean los senadores quienes avancen y no los comprometa a ellos. “Si los senadores avanzan, no hay margen para nosotros. Pero ahora dependerá de ellos”.

Esta es la estrategia que definió La Libertad Avanza con el fin de poder evitar que la oposición pueda interpelar al Jefe de Gabinete, por un lado, y por el otro, destrabar la agenda parlamentaria.

En este sentido, la segunda parte de la estrategia es que con la caída de la sesión de mañana el oficialismo llame a sesionar el miércoles, pero con un temario propio en donde ingrese el Super RIGI y el acuerdo con los holdouts.

“Vamos al recinto con estos temas y con Adorni en las comisiones y de esa manera podemos avanzar”, explicaron desde el PRO.

Un punto no menor es también en la interna que llevan adelante dentro del oficialismo. Si el resultado de la estrategia es positivo Menem lograría “salvar el día” frente a Patricia Bullrich que, para el mundo libertario de la Casa Rosada, había equivocado la estrategia.

“Todo parece encaminado pero de todas formas esto está atado a que no le salga nada nuevo a Adorni. Si aparece un flipper nuevo o un juego de sábanas se cae todo. No hay margen para seguir mirando para otro lado si aparece alguna cosa más”, explicaron desde el bloque que conduce Cristian Ritondo.

Todo se definirá hoy cuando termine el partido de Argentina. El oficialismo se siente seguro que, por lo menos, ganó tiempo. La oposición de todas formas irá al recinto y tratará de “mostrar” a los que no fueron. Mientras tanto, Manuel Adorni seguirá como Jefe de Gabinete.