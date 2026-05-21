El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló públicamente por primera vez de la interna que lo tuvo como protagonista el último fin de semana.

“Siempre surgen diferencias, cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro. A cielo abierto, nada. A veces pasa y seguramente se va a ir acomodando con el tiempo”, planteó Menem en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

El legislador nacional que responde a Karina Milei aludió así al enfrentamiento que mantiene con Santiago Caputo y que en los últimos días quedó expuesto en redes sociales.

Los dirigentes que responden al asesor presidencial denunciaron que Menem atacaba a funcionarios nacionales y a políticas públicas del gobierno a través de una cuenta falsa de X.

La versión fue rechazada por el propio Menem, que habló de un error un de una persona de su equipo pero negó rotundamente las presuntas operaciones políticas que le adjudicaban.

Milei tomó como propia la versión y la repitió en una entrevista pública, lo que originó una rebelión de la tropa caputista liderada por Daniel Parisini (“El Gordo Dan”) quien señaló que a Milei le están mintiendo y difundió un video para demostrarlo.

Menem le contestó: “No subestimen al Presidente, esto es subestimar al Presidente”.

“Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”, agregó.

Además, el titular de Diputados buscó bajar el tono de la disputa interna y afirmó que el oficialismo continúa funcionando pese a las diferencias. “Lo importante es que todos los que estamos ahí adentro después salimos y jugamos y pateamos al otro arco”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Menem defendió el funcionamiento legislativo del Gobierno y destacó que La Libertad Avanza consiguió avanzar con proyectos pese a estar lejos del quórum propio en ambas cámaras. “Nunca en la historia hubo un gobierno que tenga una minoría tan pequeña”, remarcó.

También reivindicó el rol de Karina Milei, del diputado Diego Santilli y de distintos ministros en las negociaciones parlamentarias. “Vamos hasta donde podemos, seguimos teniendo 95 diputados”, explicó.

Menem aprovechó además para hacer una defensa de la marcha de la economía y aseguró que existe una “divergencia” entre “el país real” y la imagen que, según él, transmiten algunos medios de comunicación.

“Hoy hay doce sectores que están bien y tres o cuatro complicados, pero también vienen creciendo”, sostuvo. En ese marco, aseguró que “lo peor ya pasó” respecto de la inflación y elogió la gestión económica del ministro Luis Caputo.

El presidente de Diputados también respaldó la eliminación de las PASO, iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. “Me parecen un espanto”, afirmó, y cuestionó el costo económico de las elecciones primarias.

“Son casi 300 millones de dólares para que los partiditos diriman sus problemas”, planteó. A la vez, defendió la necesidad de avanzar con consensos parlamentarios para aprobar la reforma electoral.

Consultado sobre versiones que lo ubicaban como eventual candidato a gobernador de La Rioja o incluso como presidenciable para 2031, Menem rechazó esas especulaciones y aseguró que está concentrado exclusivamente en la tarea legislativa.

“Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia”, afirmó.

Fuente: Infobae