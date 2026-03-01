La particularidad de la noche fue la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y una de las figuras clave del Gobierno de Javier Milei.

En su primera visita al espectáculo, Menem brindó una conferencia de prensa y se refirió al proceso por el cual el Carnaval se convirtió en Fiesta Nacional: “Apenas asumió el presidente Milei, Palito me manifestó esta necesidad. Entonces, estuve guiándolo en la parte administrativa para que consiguiera el objetivo”.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que sólo vería el Carnaval y a la mañana temprano volvería a Buenos Aires para organizar el inicio del periodo de sesiones ordinarias. “Fue una escapadita para conocer lo que es el Carnaval y acompañar a los amigos”, señaló.

Además, contestó preguntas relacionadas con los últimos logros legislativos de la Libertad Avanza: “Fue gracias a la fuerza de nuestro partido y los acuerdos con nuestros aliados”.

Luego, tomó la palabra el intendente Mauricio Davico que realizó un balance de la temporada: “La verdad que ha sido bastante buena, sobre todo con respecto al año anterior. Ni hablar del gran trabajo en conjunto que hemos hecho con el Carnaval del País, que se vio en la afluencia de turismo y todo lo que genera en la ciudad. Es el mayor ingreso económico que tenemos. Creo que esta noche va a ser muy buena y a la Comisión le ha ido muy bien con la venta de entradas. Las primeras noches fueron más tranquilas, pero eso fue cambiando. También le agradezco a Martín por venir, ya que quería conocer el Carnaval, y porque nos ayudó a que seamos Fiesta Nacional, junto con Daniel Scioli. Martín hizo todas las gestiones que había a su alcance para esto, y después de tantos años somos Fiesta Nacional”.

Por último, contó por qué el gobernador Rogelio Frigerio no pudo asistir a ninguna noche del Carnaval: “Tenía pensado venir este sábado, hablé antes del mediodía con él, pero no se sentía bien, estaba con fiebre. Le dije que no se hiciera problema, que ya había estado con nosotros en el lanzamiento en Buenos Aires. Por supuesto, vamos a seguir trabajando para tener una agenda marcada para el crecimiento del Carnaval y de nuestra ciudad”.