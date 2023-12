Martín Menem es una de las armas legislativas en las que Javier Milei depositó mayor confianza. El referente libertario lo señaló para que sea el Presidente Provisional de la Cámara de Diputados, cargo que el riojano asumió con perfil alto y desde donde ya correspondió con un anuncio en las últimas 24 horas, a tono con los lineamientos del Poder Ejecutivo: determinó el fin de la pauta oficial de su recinto a los medios de comunicación, que alcanzaba un gasto de $1.700 millones.

En ese marco, el diputado dio una de sus primeras entrevistas en su nuevo rol legislativo, en donde consideró que su tío, Carlos "Menem estaría muy contento de que alguien esté reivindicando lo que él hizo", en referencia al actual Presidente de la Nación, quien también se rodeó de ex funcionarios de la década de los '90. "Menem no hubiera tenido ninguna duda en votar a Javier Milei porque el modelo de país que plantea es el correcto, es el que le va a permitir a la Argentina salir de este desastre", añadió.

Entrevistado en CNN Radio, se refirió al protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich: "Yo no estoy en contra de que se puedan manifestar, pero la realidad es que la gente eligió un cambio, eligió una transformación. Sabían que era duro, ojalá que todo sea de manera pacífica y que la Argentina se encamine rápidamente hacia las reformas que tenía que hacer para salir adelante. La mayoría de los argentinos eligió otra cosa; no eligió ir a manifestarse a la plaza, no eligió estar en contra de estas medidas, la mayoría de los argentinos eligió a Javier Milei presidente. Dijo que lo que iba a hacer y lo está llevando adelante".

Consultado por el plan económico, Martín Menem reconoció: "Sabemos que duele, pero la convicción es lo más importante que tiene el presidente y el norte que ha marcado es claro". Sobre ello, analizó que "llegar al equilibrio fiscal es en definitiva el objetivo y que el grueso del ajuste no recaiga sobre los sectores medios, sobre los sectores trabajadores y que son los que más aportan al Estado, al presupuesto. Es la primera vez que el gobierno, que acaba de asumir en los últimos 20 años, está haciendo un ajuste que va a arriesgar en una gran parte en el sector público, muy por encima del sector privado".

Finalmente, opinó sobre su rol legislativo: "Se respira un aire de apoyo dentro de la Cámara. Tengamos en cuenta que es la Cámara más fragmentada de la historia. Justo me viene a tocar a mí que hay diferentes orientaciones políticas, hay varios sectores que están bien marcados, pero en general lo que uno está percibiendo con el correr de los días es que hay voluntad de apoyar las reformas económicas que plantea el Poder Ejecutivo". "Obviamente los debates se irán viendo, esto se irá viendo con el correr de los días, pero he estado en diálogo permanente con los distintos bloques de los demás partidos políticos y hay una voluntad de apoyo", concluyó.

¿Quién es Martín Menem?

El diputado nacional electo por La Rioja, Martín Menem, cuenta en su haber con la condición de haberse criado en una familia de políticos -su tío Carlos Saúl fue presidente y su padre Eduardo, senador nacional-, aunque su ingreso a cargos de representación va acompañado de un mensaje contra los beneficios de la clase política.

Legislador provincial desde 2021 por LLA, el sobrino del expresidente perdió ante el PJ la elección a gobernador de La Rioja de mayo de este año -salió tercero-, pero cinco meses después, integrando la misma boleta que llevaba a Javier Milei como candidato a presidente, obtuvo su banca para la Cámara baja nacional.

Nació el 19 de abril de 1975 en La Rioja y a los 15 años se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires, donde su padre se desempeñó como senador nacional entre 1983 y 2005.

Estudió derecho en la Universidad de Belgrano, donde se recibió de abogado en 1997, y como empresario está a cargo de una firma del rubro de los suplementos dietarios.

"Me metí en política para que no le pongan más obstáculos al sector privado", dijo en recientes entrevistas.