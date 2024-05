Después de una semana en la que estuvo en el centro de la atención por su rol como presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem expresó su satisfacción por la media sanción del proyecto de Ley Bases y manifestó su optimismo en que ese paquete, fundamental para el Gobierno de Javier Milei, se apruebe sin modificaciones en el Senado.

"Ha sido un trabajo muy extenso, es una ley muy larga. Ponerse de acuerdo en todo con tantos bloques distintos, con una minoría parlamentaria -somos 41 diputados nosotros, tenemos que tener 129- se trabajó mucho, hubo mucho más trabajo en el día a día, fueron cuatro meses muy intensos. Eso permitió que saliera en abril y no enero, que recién habíamos llegado", afirmó Menem este domingo en una entrevista con Radio con Vos.

Respecto del camino que le resta al proyecto para convertirse en ley, dijo que espera que no sufra cambios y se apruebe en el Senado "para no demorar mas lo que está pidiendo la Argentina, lo que votó la gente".

"Yo tengo mucha expectativa de que asi como en diputados entendieron y decidieron acompañar este proyecto, yo creo que los senadores están encaminados a hacer lo mismo", recalcó.

El riojano resaltó las coincidencias que hubo en el recinto entre el bloque de La Libertad Avanza y el del Pro, aunque prefirió no hacer demasiadas especulaciones en materia electoral porque sería "faltarle el respeto a la gente hablarle de elecciones y de alianzas cuando hay muchísimos problemas por resolver".

"Yo creo que el tema de las elecciones se resuelve tres meses antes de que sean y ahí se tomará alguna decision. Seguramente tendremos alguna confluencia de ideas con el Pro", destacó, resaltando que con esa fuerza política hay "una coincidencia casi total en la mayoría de los puntos que queremos llevar adelante desde el Gobierno".

Pese a querer eludir las especulaciones electorales, Menem no titubeó a la hora de pedir otro mandato presidencial para Javier Milei, quien todavía no ha cumplido seis meses en el cargo.

"En el caso del presidente estamos hablando de un proyecto de país, de un cambio cultural, que en mi caso, hablando filosóficamente, necesita por lo menos ocho años el presidente Milei. En términos constitucionales obviamente son ocho años y punto. Pero el cambio cultural, la batalle cultural, no alcanza con ocho años para sacar a argentina del desastre en el que nos ha metido el kirchnerismo", afirmo.

Y ensalzó al presidente por su coherencia, subrayando que "no se ha movido un ápice" de lo que prometió en campaña. "Eso, en un contexto de país donde un sector de la política se ha cansado de mentir, es muy valorado", agregó.

"Aparte de eso, más allá de que son medidas duras, están empezando a mostrar que hay un norte, que hay luz al final del camino. Las cifras de este mes van a mostrar una inflación de un dígito, y en mayo vas a ver una mayor diferencia hacia la baja. De a poco todo va a empezar a tener otro rumbo. Es la coherencia de Javier Milei haciendo lo que dijo que iba a hacer", subrayó.

Al ser cuestionado precisamente sobre la promesa de campaña del presidente de que el ajuste lo iba a pagar "la casta", Menem aseguró que eso es lo que está ocurriendo.

"El ajuste lo está pagando en un 80 y pico por ciento la política. Estamos recortando por todos lados. Las transferencias discrecionales son gasto de la política. La política está pagando más de la mitad del ajuste", argumentó.

Los cuestionamientos por el impuesto al tabaco

El presidente de la Cámara Baja también habló sobre la votación del controvertido capítulo del impuesto al tabaco, en la que el bloque de Unión por la Patria denunció "irregularidades".

Menem explicó que "hay un sistema a través del cual se vota, por el que los diputados votan nominalmente, en el que se tienen que loguear. Se loguean con el dedo. Ese sistema funciona a la perfección, estás logueado o no estás logueado".

"Al momento de la votación de ese capítulo, votaron 228 diputados. Había 28 ausentes. Nosotros tomamos resultado de esos 228, de los cuales hubo algunos que no marcaron el voto. De los que no votaron, yo, como presidente, tengo la obligación de pedirles que digan su voto a viva voz. Sobre esos que no habían votado, habiéndose logueado, les tomé el voto a viva voz", continuó.

Y despejó dudas sobre el resultado final: "Los demás que levantaron la mano, se expresaron, dijeron que querían de alguna manera, pero eran de los 28 ausentes, no cuentan. Eso queda en observaciones. No hay ninguna duda del resultado, no es objetable para nada. Se hizo todo como corresponde, como las otras 40 veces que se votó".