Martín Muller conversó sobre todo: política, educación y sus aspiraciones en 2023. Aseguró que “hay un interés particular para reflexionar en estos 40 años de Democracia. Creemos que los chicos tienen que valorar el hecho de ir a votar; queremos fomentar la participación de los jovenes de 16 años donde no es obligatorio”, dijo el funcionario.

Además, adelantó que en unos días tendrán el material disponible para que se trabaje en las escuelas, con los adolescentes que ya van a poder votar

Opinó que lo que percibe “es que hay un clima que no invita a la participación política. Hay una realidad que excede a la juventud. La sociedad no está enfocada en lo político; no hay un clima de debate y discusión, por eso nos parece importante formar en este sentido”.

“Vemos la influencia en las redes sociales y hay candidatos que tienen llegada en estos formatos; pero que haya una identificación, no quiere decir que después se refleje en votos. Hay una separación entre el fenómeno mediático y lo que pasa en las urnas”, aseguró en referencia a Javier Milei.

“De todos modos, esta iniciativa es totalmente educativa y no tiene que ver con lo partidario”, aclaró y agregó que “entendemos que nuestra democracia tiene sus fortalezas y tenemos que contener esas voces de rebeldía o antisistema, y canalizarlas a través de las instituciones. Porque las instituciones no aceptan el vacío, siempre alguien va a llenarlas”.

¿Cómo continúa la Escuela Gervasio Méndez?

Muller confirmó que conoce la problemática “porque es de hace un buen tiempo. El Ministerio de Planeamiento va a hacer una obra de emergencia y confío que en pocos días eso esté en obra para garantizar seguridad, y luego seguir avanzando. La Provincia está constantemente trabajando en la infraestructura y eso Gualeguaychú puede dar fe. Luego seguiremos con algo integral como la escuela Gervasio Méndez lo amerita”.

La problemática del bullying

“Hay temáticas que son culturales y no se cambian en una capacitación. Estos temas lo abordamos con la ESI (Educación Sexual Integral) para abordar transversalmente y dar la palabra a todos, y desnaturalizar las situaciones de violencia física y simbólica que se dan en las escuelas”, expresó el presidente del CGE en diálogo con Ahora Cero Radio.

“Reconocemos que muchas veces se naturaliza como adultos, y los insultos no son cosas menores; hieren y dejan huella”, dijo, y agregó que “a veces se genera resistencia porque hay falta de información, pero creemos que la ESI es el marco para fijar normas de convivencia en la escuela y mirar con otros ojos sobre lo que consideramos normales o aceptables. En las escuelas es prioritario que se revise y no lo dejemos pasar”.

El apoyo a Bahl para la gobernación

Como la mayoría del arco justicialista, Martín Muller se mostró a favor de la decisión del gobernador Gustavo Bordet. “Estuvimos en el anuncio oficial y uno percibe que Adán Bahl es quien puede dar continuidad institucional y política a una forma de Gobierno que instauró Bordet, de orden administrativo y una forma de gobernar”, dijo el funcionario.

Además, agregó que “eso nos da tranquilidad porque necesitamos tener continuidad en las políticas educativas, porque solo el largo plazo puede darnos resultados. Bahl fue Ministro de Gobierno, conoce este ámbito que tiene una relación directa con el CGE, sabe cómo se organiza y expresa el perfil más adecuado que demanda nuestra identidad como entrerrianos”.