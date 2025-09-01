El futbolista de Gualeguaychú anotó el empate parcial, en lo que fue derrota como local de Orlando City frente a Los Ángeles Galaxy 3 a 1, en el duelo por el tercer y cuarto puesto de la Leagues Cup 2025, que reúne a los clubes de la MLS (Estados Unidos) y Liga MX (México).

Pese al duro revés, que no sólo lo dejó fuera del podio, sino también de la próxima edición de la Liga de Campeones de Centroamérica, Tincho Ojeda fue la gran figura de los Leones de la Florida en el certamen y fue el máximo goleador de su equipo (junto al colombiano Luis Muriel) con 3 tantos cada uno, como así también el líder en asistencias con 3 pases gol.