El futbolista Martín Ojeda, figura del Orlando City en la Major League Soccer, se encuentra en el centro de la escena tras su reciente gol de escorpión en la victoria por 4-1 frente a DC United. Su destacado desempeño en el equipo estadounidense, donde acumula 16 goles y tres asistencias en 28 partidos oficiales, reavivó las versiones sobre un posible interés de Boca por contratarlo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro, el atacante no ocultó su afinidad.

Tengo a toda mi familia que es hincha de Boca, expresó en una entrevista con Sharap Fútbol. El jugador recordó que su nombre había circulado en mercados de pases anteriores, aunque aclaró que nunca existió una oferta formal:

Sabía que se me había nombrado y estaba entre algunos nombres, pero no llegó a ser nada concreto. Solo fueron consultas y no pasó nada.

Ante la consulta sobre si le gustaría sumarse al plantel dirigido por Juan Román Riquelme, el deportista respondió afirmativamente. Sobre la insistencia de su entorno familiar, bromeó respecto a un eventual llamado del dirigente.

En cuanto a su presente deportivo, el jugador destacó la jugada que terminó en su espectacular definición, tras una asistencia de Antoine Griezmann. Sobre la pirueta, que despertó comentarios por una posible candidatura al premio Puskás, el futbolista fue contundente en diálogo con Olé:

Salió de casualidad, nunca la habíamos entrenado, no fue una jugada preparada ni nada

. El atacante, con pasado en Ferro, Racing, Huracán y Godoy Cruz, concluyó que la acción refleja el estilo de juego que mantiene desde sus inicios: “Nosotros como argentinos, tenemos mucho potrero encima”.