Martín Ojeda abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo y puso el empate parcial 2-2 a los 2 minutos del complemento con un golazo de tiro libre al ángulo. Sin embargo, un sinfín de errores defensivos de los Leones de Florida le permitieron a la franquicia de Ohio llevarse la victoria con un abultado resultado, gracias a los tantos del brasileño Evander (2), el francés Kenji Mboma Dem (2), el togolés Kevin Denkey y Tom Barlow.

Con este doblete, Ojeda llegó a los 11 tantos en la temporada y está a uno de Leo Messi y a dos del máximo artillero, Hugo Cuypers. El gran presente del gualeguaychuense contrasta con la realidad de su equipo, que marcha undécimo (entre 15) en la Conferencia Este con 14 puntos (4 triunfos, 2 empates y 9 derrotas).