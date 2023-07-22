Por Daniel Serorena

Martín Ojeda se ha convertido en una de las figuras emergentes de la MLS, ahora revolucionada con la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami. El jugador surgido en Sud América, luego de un exitoso paso por Godoy Cruz de Mendoza, donde fue figura y capitán del equipo en la última temporada, pasó al Orlando City y se integró rápidamente al equipo que dirige el colombiano Oscar Pareja.

En receso de la competencia y pocos días antes de enfrentar a Houston Dynamo por la Leagues Cup –victoria 5-4 por penales tras empatar 1 a 1 con Ojeda de titular-, Martín mantuvo un diálogo con Ahora ElDía, contando su adaptación, cómo vive su nueva experiencia y lo que significa saber que va a enfrentar a Lionel Messi.

“La adaptación se hizo muy sencilla porque hay muchos latinos en el equipo, muchos argentinos y otros compañeros que hablan español. Así que fue sencillo en ese sentido”, indicó Martín, que comparte equipo con el delantero Ramiro Enrique –ex Banfield- y el defensor Rodrigo Schlegel –ex Racing-, además de los uruguayos Mauricio Pereyra, Cesar Araujo y Facundo Torres y los peruanos Pedro Gallesse, arquero de la selección incaica y Wilder Cartagena, que pasó por Godoy Cruz.

En cuanto a lo futbolístico, Ojeda sostuvo que “es un fútbol con algunas cosas diferentes al argentino, es más físico, son todos jugadores de mucha técnica y en todo momento se busca jugar por abajo, salir jugando y llegar con mucha gente al área rival. La liga ha crecido mucho, el formato de conferencia es atractivo, con dos conferencias pero enfrentando a todos los equipos”.

También contó sobre la adaptación de su familia, su mujer Oriana y su pequeño hijo Benjamín, que lo acompañan en su travesía norteamericana. “Es otra cultura, quizá a ellos les costó un poco más el tema de la adaptación, pero la realidad es que es muy lindo para vivir acá, en Orlando vivimos en un barrio y nos hemos podido acomodar muy bien. Tenemos todo cerca, hemos paseado y conocido un poco y la verdad es que vivimos en una tranquilidad”.

Messi como rival

Lógicamente la pregunta obligada para Martín fue lo que ha generado la llegada de Lionel Messi a la MLS. “Es algo fantástico, está toda la Liga revolucionada con la llegada de Lio. Es mi ídolo, fue y será el ejemplo a seguir por mí y por muchos futbolistas de mi generación. Es un impacto hermoso, se me pone la piel de gallina de solamente pensar que nos vamos a enfrentar contra el mejor de la historia”, sostuvo.

Acerca de la expectativa que se ha generado por el choque entre Orlando City y el Inter Miami, que será el 24 de septiembre en cancha de Orlando, Ojeda se aventuró a pensar que “será hermoso, espero con muchas ganas el momento de tenerlo enfrente. Jugaremos en nuestra cancha, en la primera rueda le ganamos en cancha de ellos y tuve la oportunidad de marcar un gol, pero esto será diferente, otra cosa. Lo sueño varias veces pero seguramente cuando tenga enfrente a Lio será muy especial”.

Lógicamente que el gran objetivo de Martín será tener un recuerdo del capitán de la Selección. “Obvio que quiero cambiarle la camiseta, va a ser difícil porque muchos se lo pedirán, pero tengo ese sueño y voy a tratar de hacerlo realidad. Tener de recuerdo la camiseta de Messi es algo increíble”.

Sin perder la humildad que siempre lo caracterizó, Martín Ojeda sueña en grande. Poco a poco va escribiendo su propia historia, afianzado en un equipo importante de la MLS y con un desafío con el que sueña noche a noche, poder cambiar la camiseta con Lionel Messi.