En la cuenta oficial de Twitter de la institución norteamericana, el oriundo de Gualeguaychú le habló a los fanáticos. "Hi, fans. Thanks por contar conmigo. Estoy muy feliz de estar en esta institución, Ojalá podamos crecer juntos y conseguir muchas cosas. Come on Orlando".

En las redes sociales el Orlando City realizó una serie de publicaciones con el argentino como protagonista. Primero le dieron la bienvenida con la típica placa de presentación, donde adjuntaron los principales datos de Ojeda. "Bienvenido Martín. Orlando City SC adquiere al mediocampista argentino Martín Ojeda como Jugador Designado. Orlando City adquiere al mediocampista argentino Martín Ojeda", escribió.

Minutos más tarde mostró al exjugador de Godoy Cruz, ya con su nueva camiseta con el número 11 en sus espaldas, en las tribunas del estadio. "Ya luciendo ese morado", añadió la institución. Posteriormente sumó una serie de fotos de la reunión del jugador con los dirigentes y de la tan esperada firma del contrato.

La venta de Ojeda se dio por una suma de 4.000.000 de dólares. El elenco mendocino cuenta con el 50% de su pase, mientras que Racing de Avellaneda tiene el porcentaje restante. El contrato de una de las grandes figuras de la temporada 2022 tendrá duración, en principio, hasta diciembre del 2026.

E Orlando City viene de cumplir una aceptable labor en la última temporada de la MLS, clasificando séptimo en la Zona A y avanzando a los playoffs, donde cayó en octavos de final ante el Montreal FC 2 a 0. En el equipo están varios jugadores internacionales con paso por sus selecciones, como el arquero peruano Pedro Gallesse, el lateral portugués Joao Moutinho, el central brasilero Antonio Carlos y el volante uruguayo Mauricio Pereyra.