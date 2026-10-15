El gualeguaychuense Martín Ojeda se convirtió en el máximo goleador histórico de Orlando City tras marcar en el empate 3 a 3 como visitante frente a Toronto FC, por la jornada 29 de la Major League Soccer (MLS).

Ojeda anotó de penal a los 46 minutos del primer tiempo para sellar el 1-1 parcial y alcanzó los 48 goles con la camiseta de Los Leones. Con este registro en competencias oficiales (MLS, Concachampions, Leagues Cup y US Open Cup), el surgido en Sud América superó la marca del uruguayo Facundo Torres, quien ostentaba el récord desde 2024.

Con este resultado, el conjunto de la Península de Florida suma 38 puntos y se mantiene en el séptimo lugar de la Conferencia Este, ocupando el último puesto de acceso directo a los playoffs.