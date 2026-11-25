El futbolista de Gualeguaychú Martín Ojeda cerró su cuarta temporada en la Major League Soccer (MLS) con un balance agridulce, expresado mediante una publicación en sus redes sociales tras la eliminación de Orlando City.

En lo personal, el mediapunta zurdo tuvo un 2026 sobresaliente: se convirtió en el máximo goleador histórico de Orlando City y la semana pasada recibió el premio al mejor gol de la temporada en la MLS. Sin embargo, en lo colectivo el cierre no fue el esperado, ya que Los Leones de la Florida quedaron al margen de los playoffs al caer el jueves pasado como locales 3 a 1 ante Cincinnati en el partido de Play-In, pese a que el propio Ojeda había abierto el marcador.

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En las últimas horas, el jugador surgido del club Sud América compartió una carta en su cuenta de Instagram —acompañada por un carrusel de fotos en el que resalta una imagen disputando el balón con Lionel Messi en un duelo entre Orlando e Inter Miami— donde lamentó no haber cumplido las metas grupales, aunque valoró la entrega del plantel.

“Llevo días pensando en cómo escribir esto y la verdad es que cuesta encontrar las palabras. Duele terminar la temporada así. Teníamos la ilusión de seguir compitiendo, de jugar más partidos juntos y de llevar a Orlando a lo más alto”, escribió en el inicio del mensaje.

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“No fue un año fácil. Nos tocó atravesar momentos complicados, en los que los resultados no acompañaban y las cosas no salían como queríamos. Pero si algo tengo para destacar de este grupo es que nunca bajó los brazos. Seguimos trabajando, dando la cara y dejando todo dentro de la cancha hasta el último minuto”, continuó.

En el tramo final de su descargo, el futbolista gualeguaychuense agradeció al vestuario y a los hinchas: “Gracias a mis compañeros por todo lo compartido dentro y fuera de la cancha, al cuerpo técnico y a todo el staff por el trabajo y el esfuerzo de cada día. A nuestra gente, gracias por bancarnos durante toda la temporada, por empujar desde la tribuna y por acompañarnos sin importar el resultado. Nos queda la espina de no haberles podido regalar una alegría más”.