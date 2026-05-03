Martín Ojeda brilló con luz propia y eclipsó nada menos que a Lionel Messi en la victoria de Orlando City por 4 a 3 sobre Inter Miami, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de la fase regular de la Major League Soccer.

El partido parecía resuelto en favor de Las Garzas en apenas 35 minutos del primer tiempo: el jamaiquino Ian Fray, el venezolano Telasco Segovia y el propio Messi adelantaron al conjunto local con un contundente 3-0. Sin embargo, antes del descanso comenzó la reacción visitante.

Ojeda inició su noche soñada con un potente zurdazo desde la puerta del área que se metió a media altura, descontando para Orlando y encendiendo la esperanza.

La imagen de los 10 en el Clásico del Sol

En el complemento, el 10 de los violetas repitió la fórmula a los 23 minutos para el 3-2, y diez minutos más tarde, desde el punto penal, firmó su hat-trick para igualar el marcador. Pero su influencia no terminó allí: también participó en la jugada del 4-3 definitivo al dejar pasar la pelota, acción que derivó en el gol del trinitense Tyrese Spicer.

Con este triunfo, Orlando City alcanzó su tercera victoria en la temporada, aunque aún se mantiene en la parte baja de la tabla de la Conferencia Este (13° sobre 15) con 10 puntos. Por su parte, Inter Miami no logró acercarse al líder Nashville y permanece en la tercera posición con 19 unidades.