Martín Ojeda viene de ser figura en la goleada de Orlando City sobre Inter Miami (no jugó Messi) por 4 a 1, en el Clásico de la Florida, con una asistencia y un gol

Con sus contribuciones ante Las Garzas, el 10 de Orlando City lleva 11 partidos consecutivos con asistencias o goles en la Major League Soccer, y quedó a 4 compromisos de igualar la marca establecida por el delantero venezolano Josef Martínez, en 2019, con Atlanta United, en la que obtuvo el Balón de Oro al máximo goleador, MVP y fue campeón de la MLS.

Para ver el último encuentro que “Tincho” Ojeda no contribuyó en los Leones nos tenemos que remontar al 24 de mayo, cuando su equipo venció de local por la mínima a Portland Timbers. Además, en la fase inicial de la Leagues Cup, Ojeda anotó 3 goles y 3 asistencias, en 3 partidos.

¿Cómo se contabilizan las asistencias en MLS?

Cabe destacar que en la MLS, el pase previo a la asistencia -conocido como secondary assist o “segunda asistencia”- cuenta estadísticamente como asistencia. El sistema de la liga permite otorgar hasta dos asistencias por gol: la primaria, que es el pase directo al autor del gol, y la secundaria, que es el pase que habilita a quien luego da la asistencia final.

Esto se hace para reflejar de forma más completa la construcción de la jugada, por lo que un jugador puede sumar en sus estadísticas una asistencia oficial incluso si no dio el último pase antes del gol.