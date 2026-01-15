Martín Ojeda renovó su contrato con Orlando City de la Mayor League Soccer y este jueves puso el gancho. “Hemos firmado al centrocampista y jugador designado para un nuevo contrato que lo mantiene en Orlando hasta la temporada 2028-29”, publicó la franquicia de Orlando en sus cuentas de redes sociales.

Ojeda, que llegó a Los Leones en 2023, tuvo una excelente temporada el año pasado y despertó el interés del multimillonario fútbol árabe e incluso se habló de un interés de unos clubes más populares de Brasil, como el Palmeiras

En sus tres años en Orlando City, el futbolista gualeguaychuense lleva disputado 130 partidos (91 como titular), 33 goles y 42 asistencias, y se transformó en el primer futbolista en la historia de la franquicia en superar el doble dígito (+10) en asistencias y goles en una misma temporada.