Central viaja este sábado a Paraná para afrontar el primer juego de los playoffs de conferencia, con sensaciones ambiguas, ya que por un lado llega como el mejor equipo de la fase regular entre los nueve representantes de la provincia en el certamen, pero por otro lado, con derrotas en fila y con la baja (por ahora) definitiva del pivote Mario Ghersetti, su jugador franquicia, a partir de un fallo reglamentario del conjunto rojinegro en su habilitación, post recuperación de un desgarro.

El entrenador Martín Pascal, con la buena predisposición que lo caracteriza, atendió el llamado de este medio y brindó su testimonio sobre el balance de lo que dejó la Conferencia Litoral, el comienzo de los playoffs y cómo repercutió el error (involuntario) del club, que -por ahora- deja afuera de lo que resta de la temporada a Ghersetti.

“Llegamos bien, con la tranquilidad de haber cumplido con los objetivos que nos trazamos, que era asegurarnos la ventaja de localía en la primera y segunda serie de playoffs, y por habernos garantizados el primer puesto de la conferencia en la fase regular, con varias fechas de anticipación. Creo que hicimos un esfuerzo grandísimo, sobre todo por los inconvenientes que tuvimos durante el proceso y por lo competitiva y pareja que es la zona de los equipos entrerrianos”, afirmó sobre cómo está parado el equipo, para la parte más importante del torneo, como son las series de eliminación directa en busca del ascenso.

Central cerró la fase regular con el primer puesto de la Conferencia Litoral, a partir de un récord de 11 victorias y 5 derrotas, aunque cerró con dos caídas, la última como local ante Ciclista (terminó octavo), su rival en los playoffs.

Sobre el conjunto paranaense de cara a esta serie y el antecedente reciente en el “Bértora”, el coach rojinegro analizó: “Ciclista es un equipo que juega muy bien al básquet, donde sus jugadores se conocen de memoria y tienen mucho ritmo de competencia, porque afrontan dos frentes (Liga Federal y torneo local), por lo que están en rodaje constante”.

“Creo que acá (en referencia a la última fecha de la fase regular) vino a medirse y a demostrarse que puede competir contra nosotros y plantear una eliminatoria dura, más allá de que ese día no había nada en juego, porque ellos ya se habían asegurado terminar octavos y nosotros primeros, y sabíamos que nos íbamos a enfrentar en esta instancia. Entonces como entrenador, aproveché el partido para probar nuevas variantes y guardar otras”, agregó.

En las horas previas a dicho encuentro, Central se desayunó con la noticia de que, a partir de un fallo administrativo propio, no podrá contar con el pivote Mario Ghersetti, por lo que resta de la temporada.

Su jugador franquicia había sufrido un severo desgarro el pasado 23 de marzo y por ese motivo, Central ejecutó la ficha reserva para un reemplazo temporal, pero una vez recuperado el experimentado pivote de más 2 metros, el club no volvió a hacer el cambio a tiempo y se le pasó el plazo para realizar la operación, por lo que deberá continuar en el equipo Manu Lado, que cumplió con creces para mantener la regularidad del equipo en la fase, pero no es pivote y Pascal no cuenta con un jugador con el porte físico de Ghersetti en la pintura, para afrontar los playoffs

Sobre la baja impensada de Súper Mario, el entrenador se lamentó y hasta aguarda una mínima esperanza de que se pueda resolver su habilitación, acorde a lo que estipula el reglamento, pero se muestra confiado con el plantel que jugó gran parte de la fase regular.

“Más allá del diferencial que nos aporta en la cancha, influye mucho desde lo anímico en todos los chicos. Es un líder positivo, que continuamente alienta a sus compañeros e irradia buena energía, porque siempre empuja para adelante. Entonces, necesito que ante su falta, el equipo esté convencido de lo que tenemos, porque lo ha demostrado en la fase regular cuando no lo tuvimos a Mario. Y en los playoffs lo mismo, seremos competitivos y sólidos como lo fuimos en la fase regular", sentenció.