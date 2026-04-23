Central Entrerriano visitará esta noche, desde las 20.30, a Gimnasia y Esgrima La Plata en el cuarto punto de los octavos de final de la Liga Argentina de Básquet. La serie está 2-1 en contra tras la derrota del martes por 86 a 75, en un cierre para el olvido: recibió un parcial de 35-9 en el último cuarto, luego de dominar los primeros 30 minutos y llegar al tramo final con una ventaja de 15 puntos.

El conjunto de Gualeguaychú tuvo que asimilar el golpe en poco tiempo, ya que 48 horas después afronta un partido determinante. Un triunfo le permitirá forzar un quinto juego y regresar a su cancha, mientras que una nueva derrota significará la eliminación del torneo.

“Las sensaciones son de amargura, porque dominamos gran parte del juego. Durante tres cuartos ejecutamos bien el plan, tanto en ataque como en defensa, y controlamos a los jugadores que queríamos. Todo se dio como lo habíamos pensado. En el último cuarto sabíamos que, por la desventaja, ellos iban a reaccionar y lo hicieron rápido. A mitad del período ya se habían puesto a cinco o seis puntos. Después tomaron confianza, manejaron el cierre y estuvieron mejor”, analizó sobre lo que dejó la derrota del martes Martín Pascal.

“Nosotros nos fuimos del plan y no pudimos sostener el control del partido. Ellos, con la localía y el impulso anímico, aprovecharon ese momento y nosotros pagamos no haber sabido manejar la diferencia que habíamos conseguido”, agregó.

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Sobre lo que debe mejorar el equipo para lograr la necesaria victoria, indicó: “El análisis es que, más allá de estar 2-1 abajo, en gran parte de los tres partidos dominamos el juego. En el primero y en el tercero sacamos ventajas de veinte puntos y en ambos casos ellos lograron volver. En el primero pudimos llevarlo a tiempo suplementario y ganarlo, pero en este no nos alcanzó. Eso marca que debemos sostenernos firmes en nuestro plan cuando el rival reacciona desde la energía y el carácter”.

“Tenemos que mantener las ideas claras y no salirnos del partido para poder manejar esas diferencias y cerrar los juegos. La clave es llegar al último cuarto con chances y, en ese momento, tener claridad para definirlo, ya sea con ventaja o en un cierre punto a punto”, insistió.

Por último, Pascal se refirió a las bajas por lesiones y molestias, que lo obligaron a acortar la rotación y dosificar minutos. “No me preocupa la situación de los lesionados, me ocupa. Tengo que buscar soluciones y tratar de que los jugadores que vienen con mucha carga de minutos lleguen de la mejor manera al final de los partidos, sin sumar nuevas lesiones”, expresó.

“Cristian Pérez hizo un gran esfuerzo para poder jugar, aunque no estaba en plenitud. Sumó minutos, pero en el segundo tiempo sintió el desgaste. Marco Panozzo también respondió, pese a las molestias en el codo”, detalló.

“Por suerte, todos pudieron terminar sin nuevas lesiones. Ahora el objetivo es que lleguen en las mejores condiciones al próximo juego. El desafío pasa por sostener el rendimiento pese al desgaste y poder llegar al cierre con el equipo físicamente entero y con claridad para definir el partido”, sentenció.