El Rojinegro visita hoy a Santa Rosa de Chajarí, por el cuarto partido de la final, pautada al mejor de cinco juegos, con una nueva chance de consagrarse campeón, en caso de una victoria.

Central viajó el viernes a la ciudad del norte entrerriano con la ilusión de barrer la serie, pero lejos estuvo de lograr el objetivo, porque el equipo local fue muy superior y se quedó con una victoria clara por 92 a 77, en lo que fue la producción más floja y la caída más abultada del equipo de Gualeguaychú en el torneo.

El entrenador Martín Pascal dialogó con Ahora ElDía y analizó lo que dejó la derrota, cómo repercutió en el equipo y cómo planifica el partido de esta noche en Chajarí, donde se abre una nueva chance para poder lograr el máximo objetivo.

“Las sensaciones obviamente no son las mejores. A nadie le gusta perder y menos en estas instancias, pero sabemos que es algo que puede suceder, sobre todo frente a un equipo que llegó a la final muy merecidamente y que de local viene invicto.

Se hacen muy fuertes en su cancha, se sienten muy cómodos y el apoyo de su público les hace muy bien. Pero pienso que, si bien está en los planes que podamos perder de visitante, lo que no nos podemos permitir es no competir, porque siempre nos propusimos ser competitivos en cualquier cancha”, analizó el entrenador centralista sobre la dura derrota que sufrieron el viernes.

Sobre cómo repercutió la actuación y el resultado desfavorable en el grupo, Pascual indicó: “Obviamente que estamos amargados por la derrota y por la sensación de no competir. Consideramos también que no fue una derrota más. Es la que nos sacó la primer chance de poder lograr nuestro último objetivo.

Pero todavía nos quedan dos más. Por supuesto que vamos a ir por la de hoy y por eso ya dejamos atrás la derrota y nos focalizamos en el próximo partido, a sabiendas que es la primera vez que sentimos que no competimos. Seguramente, no se repetirá, porque el equipo difícilmente vuelva a estar con las sensaciones que tuvo el partido del viernes. Fue un mal día y no nos salió nada ofensivamente”.

Puede interesarte

“La verdad que ellos estuvieron muy bien, no hay que sacarle mérito al trabajo de Santa Rosa, pero nosotros estamos mentalizados en hacer una buena recuperación y empezar a preparar el partido, conscientes de que tenemos otra chance para poder cerrar la serie y cumplir con lo que nos falta. Estamos con la mente positiva y con mucha energía para lo que viene”, añadió.

Estamos mentalizados en hacer una buena recuperación y empezar a preparar el partido, conscientes de que tenemos otra chance para poder cerrar la serie y cumplir con lo que nos falta. Estamos con la mente positiva y con mucha energía para lo que viene”

Por último, Martín Pascal se refirió a la fortaleza de Santa Rosa en su cancha y lo que debieron corregir en lo basquetbolístico de cara al partido de esta noche:

“En su cancha se potencian y tienen buenas sensaciones. Es una cancha que es más chica que las demás y se sienten cómodos. Nosotros trataremos de imponer nuestro juego, que nos ha permitido ganar en muchas canchas: el imponer nuestra intensidad defensiva y nuestra fluidez ofensiva.

Estoy seguro que si eso pasa, no habrá nada que nos impida sobreponernos a cualquier factor externo, en este caso la cancha. Así que trataremos de volver a nuestras fuentes y demostrar que la actuación del viernes fue un partido malo que lo puede tener cualquier equipo”.

“Cuando las sensaciones son buenas y tenemos buena energía, nuestro juego fluye, tanto en ataque como en defensa. Así que estoy tranquilo que así será. Ojala podamos cumplir lo que planeamos esta noche, y sellar la serie, para concretar el único objetivo que nos queda”, sentenció.

El cuarto partido de la final, que tiene en ventaja a Central Entrerriano por dos triunfos contra uno, se disputará esta domingo, desde las 21 horas, en el estadio José Bonelli de la ciudad de Chajarí, y contará con los arbitrajes de Franco Giorello, Edgardo Corradini y Santiago Cáceres.