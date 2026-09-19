Martín Pascal se apronta para afrontar su quinta temporada al frente del primer equipo de Central Entrerriano, que a mediados de octubre pondrá en marcha una nueva ilusión en la Liga Argentina de Básquet. Invitado al programa Cuando Pase el Temblor, por Bolazo Stream, el entrenador uruguayense se refirió a la puesta a punto del equipo y al plantel que se logró armar, luego de que se fuera más del 50% de la base del plantel que disputó la temporada pasada.

“Estamos en el cierre de nuestra tercera semana de trabajo. Venimos bien después de una larga espera, atípica para lo que estábamos acostumbrados, de cuatro o cinco meses estar parados, que obviamente a los jugadores los saca de ritmo. Aunque también tiene sus pros, ya que te da tiempo a prepararte bien, a armar bien la estructura, que era un paso adelante que teníamos que hacer como institución, como grupo de trabajo, porque el jugar una categoría arriba, cuando la experimentás, te muestra todas las falencias que tenemos más allá de los buenos resultados, porque uno de afuera dice ‘mirá qué bien Central, qué bien que jugó’, pero después uno desde adentro se da cuenta de que tenemos un montón de cuestiones por mejorar”, expresó

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“Por eso todo este tiempo nos dio lugar a eso, a que tenemos que seguir mejorando y profesionalizándonos cada vez más, para que en el día a día estemos mejor, que los jugadores se sientan cómodos y que la calidad del trabajo esté a la altura de la categoría que estamos afrontando”, agregó.

Además, Pascal destacó el plantel que se logró armar para una nueva temporada del rojinegro en la segunda división del básquet argentino. “Siento que logramos armar un plantel a la altura de la categoría, con mucha energía. Hemos tenido un par de cambios atípicos a las últimas temporadas, que siempre tenía uno o dos y nos toca cambiar el 50% del equipo, y eso te lleva a que reestructures, a que busques piezas que se amolden a la estructura de uno. Por suerte pudimos mantener una base de cinco jugadores, además de todo el cuerpo técnico, y lo que elegimos lo hicimos porque sabemos que se van a acomodar a la idea que uno tiene”, finalizó.