Central Entrerriano ratificó su gran momento en la Liga Argentina con una actuación descollante: aplastó 99-72 a La Unión de Colón en un clásico que tuvo clima de final en el “José María Bértora”. El equipo de Martín Pascal no solo repitió el triunfo logrado hace poco más de un mes como visitante, sino que esta vez lo hizo con autoridad y sin dejar margen para la reacción.

Por contexto, rival y diferencia, fue la mejor producción de la temporada para el rojinegro. El Bértora acompañó con un gran marco y el cierre dejó una postal especial: los jugadores celebraron el clásico junto a los hinchas en una de las tribunas, en una escena de comunión total.

Fiel a su estilo, Pascal no se dejó llevar por la euforia. Apenas consumada la victoria se dirigió al vestuario y, ya más tranquilo, analizó el clásico con este medio. Valoró la ejecución del plan, destacó el carácter del equipo y proyectó lo que viene: una exigente gira por la provincia de Buenos Aires y el tramo final de la fase regular, donde Central marcha escolta en la Conferencia Sur con récord de 18-6, a un triunfo de Provincial de Rosario —aunque con un partido menos— y con la mira puesta no solo en asegurar el Top 4, sino también en pelear por el número uno.

Crédito: Mauricio Ríos

“La actuación de los chicos fue sobresaliente. Cumplimos el plan de juego y creímos todo el tiempo, salvo en los primeros tres minutos, cuando nos hicieron un parcial de 8-0 y no lográbamos entrar en ritmo. Después empezamos a imponer condiciones, nos sentimos cómodos y sabíamos que, con el correr de los minutos, el trabajo iba a dar frutos. No tenía dudas de que el plan iba a funcionar. Lo que quizás no esperaba era una diferencia tan amplia. En el segundo tiempo no le dimos margen a ninguna reacción. Eso es mérito puro de los jugadores”, expresó.

Puede interesarte

También resaltó el trabajo defensivo para neutralizar el poder ofensivo de La Unión, especialmente en la figura de Rodrigo Acuña, uno de los pivotes más determinantes de la categoría. “Sabíamos que tienen mucho desequilibrio individual, sobre todo desde Acuña y Matías Caire. Nuestro foco estaba ahí. A Caire lo controlamos muy bien durante todo el partido. Con Acuña, por su jerarquía y su contextura, sabíamos que podía complicarnos cargándonos de faltas o dominando los tableros. Intentamos que el juego no pasara por sus manos y creo que lo logramos y cumplimos el plan defensivo. En ataque teníamos ventajas: ellos son un equipo más pesado y nosotros más dinámico. Podíamos sacar diferencias desde distintos puntos”, analizó.

Sobre el aporte desde el banco —con el juvenil Juan Siboldi como goleador con 18 puntos y Marcos Panozzo sumando 15—, el DT fue claro: “Es un orgullo. Son chicos en crecimiento que encuentran un contexto ideal: un equipo que los respalda y una filosofía en la que se sienten cómodos. Juegan con una madurez que sorprende, como si llevaran años en Primera. Nos aportan energía y cambio de ritmo. Hoy tuvieron muchos minutos por la diferencia, pero deben estar siempre listos. Han demostrado que están a la altura y se lo han ganado. Estoy muy contento con la evolución que tuvieron del año pasado a este”.

Crédito: Mauricio Ríos.

Una vez consumada la victoria, los jugadores se acercaron a la tribuna donde se ubica la hinchada de Central y celebraron junto a ellos, en una postal de comunión absoluta. En contraste, el DT se retiró rápidamente al vestuario y reapareció cuando los festejos ya habían terminado. “Me cuesta disfrutar en el momento. Vivo el partido con mucha intensidad y siempre estoy pensando en lo que viene. Cuando ya estaba definido, me decían que festejara un poco, pero yo ya tenía la cabeza puesta en la gira. Prefiero que lo disfruten ellos: los protagonistas son los jugadores. La conexión que tienen con la gente es fantástica y es lo que nos permite dar un plus cada vez que jugamos de local”, destacó.

Para cerrar, Pascal se enfocó en el objetivo de cara al tramo decisivo de la fase regular: “Con la derrota de Gimnasia La Plata en Rosario, les sacamos tres juegos a La Unión y a Gimnasia, lo que nos da margen. Si sostenemos la localía y conseguimos algún triunfo afuera, podemos asegurarnos el Top 4. Tenemos el panorama claro. Las giras serán duras, con muchos juegos y kilómetros, pero vamos a competir partido a partido. Somos ambiciosos: no solo queremos terminar entre los cuatro primeros, también vamos a pelear el número uno con Provincial hasta la última fecha. Este equipo demuestra carácter, no tiene techo y siempre quiere ir por más”, sentenció.