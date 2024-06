La llave entre el conjunto millonario y el equipo rojinegro debía empezar el miércoles en el “Monumentalito” de Núñez, pero una gotera, que provocó filtraciones en el rectángulo de juego, retrasó el inicio del partido por el espacio de una hora y pasado ese lapso, se decidió la suspensión del encuentro, dado que no se pudo solucionar el problema y tampoco el conjunto local previó la disponibilidad de un estadio alternativo para mudar el evento.

Ante esta situación anormal, el informe del comisionado técnico y del árbitro principal de aquella noche fue elevado al Tribunal de Disciplina de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), que 24 horas después le dio un guiño a River Plate y no lo sancionó con la pérdida de puntos, como estipula el reglamento cuando un equipo local no puede solucionar algún problema técnico o climático que impiden el desarrollo y reanudación de un partido en su recinto, en un período de tiempo, y tampoco cuenta con la cancha de reserva para evitar la suspensión definitiva del encuentro.

La CAB deslindó de la responsabilidad al conjunto millonario, más allá que la gotera se produjo por una rotura de un caño ubicado en el techo de su estadio y que ya había generado inconvenientes en la serie anterior con Parque Sur. Mientras que, frente a la apelación que presentó ayer Central Entrerriano, el Tribunal de Disciplina hizo caso omiso, argumentado que el equipo de Gualeguaychú “no tiene legitimidad frente al recurso, ya que no tiene calidad de ‘inculpado’ en esta cuestión”.

La demora en la resolución del fallo, sumado a trascendidos de que River sabía de antemano que el partido iba a ser reprogramado, antes de la oficialización del veredicto, generó descontento en la entidad de calle España, que en menos de 24 horas dictaminó un fallo polémico y reprogramó el primer juego de la serie para este sábado a las 20.30, en el microestadio millonario.

Martín Pascal, entrenador de Central Entrerriano, dialogó con Ahora ElDía y trató de minimizar la polémica y enfocarse en lo deportivo.

“Como equipo, estamos con las mismas sensaciones que tiene toda la gente de Central. Hay sensación de injusticia y de que claramente fuimos perjudicados, pero sabemos que la serie, más allá de todo, se define en casa”, expresó

Y agregó: “Nosotros con el plantel, desde el día que el partido se suspendió, nos propusimos estar exentos de todo lo que pudiera suceder y las controversias que podían presentarse. Tratamos de no desenfocarnos de la serie y seguir enfocados en lo basquetbolístico”.

La incertidumbre del veredicto reinó durante toda la jornada de jueves en el seno de Central, e incluso Pascal llegó a esperar si la resolución del fallo salía en horario diurno, para definir la hora del entrenamiento nocturno.

“En un principio lo único concreto que teníamos era que la serie tenía que seguir el sábado en nuestra cancha. Aunque sabíamos que no iba a ser así, sino había un fallo con respecto al primer partido. Entonces tratamos de manejar las cargas, de ir día a día, de que los chicos se pongan bien físicamente para esta serie, después del gran desgate que fue la llave con Sportivo Pilar”, detalló al respecto el coach.

Sobre cómo repercutió el fallo en sus dirigidos, Pascal manifestó: “Lo que les transmití es que no pierdan energías en andar averiguando sobre lo que pudiera llegar a resolverse. Yo solamente estaba a la espera de que los dirigentes me informen qué pasaba, pero durante el transcurso del viernes, por distintos medios y gente que me había informado, me enteré que en Buenos Aires ya se sabía que el partido se iba a reprogramar y a nosotros no nos habían oficializado nada”.

“Entonces, me pareció un poco desprolijo, pero no me llama la atención porque hay cosas que durante el torneo fueron así, como por ejemplo la fecha de inicio de la temporada, que a último momento se postergó unas semanas y nos desenfocó en nuestra preparación”, disparó.

En cuanto a cómo está el grupo después de dos días controversiales y la sensación de injusticia del lado de Central, Pascal indicó: “El equipo está totalmente fortalecido no solo por este hecho, sino porque también perdimos a Alejo Zielinski (se rompió los ligamentos en el juego 3 con Sportivo Pilar y se pierde lo que resta de la temporada) y para nosotros ha sido un golpe muy duro, porque -aparte de la persona- era un jugador muy importante para nosotros y ya no podemos contar con él”.

“Siento que a pesar de todo esto que padecimos en una semana, estamos más unidos y fortalecidos que nunca. No nos queda otra que ponernos fuertes entre nosotros y mirar hacia adelante; tratar de sortear esta serie para seguir con vida en el torneo y seguir cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto”.

Por último, el entrenador rojinegro se refirió a lo que debe plantear su equipo para poder quedarse con el primer punto de las serie en Núñez y sobre las virtudes de River como equipo.

“Debemos tratar de volver a reencontrarnos con nuestro juego, de que fluya y tratar de tomar las riendas, de imponer nuestro ritmo, que es lo que siempre intentamos en cada juego que afrontamos. Sabemos que en estos playoffs nos costó mostrar nuestra mejor versión, porque los rivales nos han puesto a prueba y sabemos que la complejidad de los oponentes es mayor.

También nos tenemos que ocupar de River, porque que tiene jugadores de jerarquía, de los cuales vamos a tener que estar atentos, tratar de controlarlos para que ellos no se sientan cómodos y nosotros poder dominar el partido desde la defensa, que es lo que siempre nos proponemos; encarar los partidos de atrás hacia adelante para que -a partir de ahí- podamos entrar en nuestro ritmo y lograr buenas sensaciones”.

Para finalizar, Pascal profundizó sobre el análisis del juego del equipo millonario. “Ellos tienen un tridente ofensivo muy importante, sobre todo en el juego interior, con Martirena, una ficha de vasta trayectoria, recorrido y experiencia, con varios ascensos, que le da esa tranquilidad al equipo y poder en la pintura”.

“Después tienen a Ibarra, que es otro interno más, que juega de frente al aro y tiene mucho poder de gol, y a su máximo encestador que es Genaro Loria, un perimetral y tirador, que lleva varios años en el club, es el capitán del equipo y la principal referencia ofensiva de ellos. Sobre ese tridente debemos estar enfocados defensivamente para que el juego de ellos no fluya”, completó.

Luego de este partido, la serie continuará el lunes en Gualeguaychú con el segundo juego (21.30) y el martes con un eventual tercer y definitivo punto, también la ciudad de los poetas.

El Dato

Hasta este viernes a las 20.30, en las boleterías de Central, se devolvían el dinero de las entradas del partido suspendido en Núñez. Mientras que aquellos hinchas que hayan viajado al frustrado encuentro y vuelvan hacerlo para el partido de este sábado, las podrán canjear por las actuales en el ingreso al microestadio de River.