Central Entrerriano despidió el 2025 con récord positivo tras las victorias consecutivas obtenidas en Pergamino y Junín, en el cierre de una gira que había comenzado el lunes con derrota en Venado Tuerto. De esta manera, sus dirigidos lograron revertir un arranque adverso y cerrar el año con buenas sensaciones.

En diálogo con Ahora ElDía, Martín Pascal analizó lo que dejaron los últimos tres encuentros y realizó un balance de los primeros 12 juegos del equipo en su regreso a la Liga Argentina, luego del ascenso conseguido a mitad de año. Al referirse a la gira por el sudeste santafesino y el noroeste bonaerense, señaló: “Más allá de las dos victorias en tres partidos, lo que más valoro es la mentalidad y la fortaleza del equipo. Somos conscientes de lo desgastantes que son estas giras, no sólo desde lo físico sino también desde lo mental. Nos tocó perder el primer partido en Venado Tuerto y al día siguiente ya debíamos focalizarnos en el partido de Pergamino, 48 horas después, prácticamente sin tiempo para planificar ni recuperar”.

En sus cinco presentaciones anteriores como visitante, Central había sufrido cuatro derrotas y apenas había conseguido una victoria. Sin embargo, en apenas dos días logró imponerse ante Pergamino Básquet y Ciclista Juninense, para cerrar el año con siete triunfos en 12 partidos, un saldo claramente positivo.

Crédito: Javier Mangoni - Pergamino Básquet

“Una de las metas que nos propusimos para esta última gira era acortar esos momentos largos de irregularidad que a veces tenemos dentro de un partido. No queríamos que nos vuelva a pasar lo de Venado Tuerto o ante El Talar, donde sostuvimos demasiado tiempo los momentos negativos y eso permitió que el rival sacara una diferencia difícil de descontar”, explicó.

“Creo que esa fue una de las mejoras que tuvimos y que nos permitió competir hasta el final en los dos últimos juegos y llevarnos las victorias. Más allá de ganar, nuestro objetivo es competir en cada partido y llegar a los cierres con chances para poder sacar los encuentros adelante”, agregó.

Al analizar el inicio de la temporada, con más partidos como visitante que de local y con un plantel afectado por molestias físicas, Pascal expresó: “El diagnóstico es altamente positivo. Sabíamos que esta primera parte iba a incluir dos giras importantes, sumadas a lesiones inesperadas en los primeros juegos. Frente a ese panorama, el rendimiento del equipo fue óptimo y superó las expectativas que teníamos. Por eso estamos muy contentos y conformes con lo hecho hasta acá”.

Por último, el entrenador se refirió a los objetivos de cara a la continuidad de la temporada, que se reanudará el 9 de enero: “Desde el inicio nos propusimos fortalecer la localía y salir a competir de visitante, donde ya conseguimos tres victorias. Si logramos sostener esa regularidad en casa, vamos a tener chances de pelear de mitad de tabla hacia arriba en la segunda mitad. El equipo tiene mucho por crecer, porque hasta ahora fueron más los partidos con bajas que con plantel completo. Hay margen de mejora y todavía no alcanzamos nuestro techo”.