El Presidente Municipal se preguntó "¿qué previsibilidad tenemos para recaudar el dinero que después hay que volcar en las paritarias?. La inflación es una cuestión muy compleja. Es muy difícil que todas las partes estén conformes".

“Primero resolvimos el 14% que estaba pendiente de años anteriores, y luego hacer el máximo esfuerzo para que el acuerdo esté lo más cerca posible del proceso inflacionario para luego plantear una nueva revisión”, manifestó y agregó: “Cuando nos tocó con el gobierno de Macri hicimos un gran esfuerzo, y hoy que continuamos con tanta inflación seguimos haciendo un gran esfuerzo”.

“Durante las otras 13 negociaciones paritarias que me costó encabezar, los trabajadores celebraban estar entre los trabajadores mejores pagos. En el Municipio siempre hablamos que los trabajadores municipales siempre venían a trabajar en bicicleta, y después en moto y auto; esto fue desde el 2013. Ahora vemos que se ha perdido el poder adquisitivo, pero en la paritaria siempre intentamos pegarnos al proceso inflacionario”, expresó Piaggio.

En cuanto a la posibilidad que haya una relación entre el conflicto y la posible candidatura a gobernador de Piaggio, opinó que “no es el sentir de los trabajadores. No hay que mezclar las cosas. Mi postura y la de mi equipo, es la de no mezclar estas cosas”.

“Nosotros tenemos que hacer un uso muy responsable de los recursos. Nosotros no podemos hacer ningún acuerdo en el que no tengamos la certeza de poder pagar los sueldos… y no que en unos meses tengamos que estar tomando deuda para estar al día”, lanzó el Intendente.

“Siempre nos preocupa y nos ocupan las posibles medidas de fuerza. Estas cosas llevan a cometer cuestiones ilegítimas que nos llevan a realizar descuentos. Queremos un diálogo con madurez. Por nuestra parte queremos lograr un acuerdo, con un esfuerzo enorme para que el trabajador no pierda valor adquisitivo, sumando una instancia más de revisión. Siempre en el marco del trabajo y del diálogo. Nosotros ya hemos descontado en momentos anteriores. Estamos en plena mesa de diálogo y no puede surgir un paro encubierto”, resumió Martìn Piaggio.