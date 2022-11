“Estamos transitando un camino importante, que es la oportunidad de compartir nuestra experiencia de estos 7 años de gobierno en la ciudad trasladada al nivel provincial. Hemos podido compartir nuestra experiencia con cuadros políticos, gremiales, deportivos y educativos. Creo que vamos por un buen camino, no tenemos certezas de fechas y creemos que es algo responsable. Lo estamos encarando dentro de nuestra responsabilidad como gobierno de la ciudad y con mucho entusiasmo”.

“En nuestro gobierno tenemos un frente muy amplio de obras en marcha y proyectados. Es un momento histórico para Gualeguaychú. Estamos a punto de abrir los sobres para la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua, tenemos una planta que se construyó hace más de cien años. Hay algunas ofertas, lo que nos llena de alegría porque es complicado planificar una licitación en estos tiempos”.

“Estamos dedicándole mucho tiempo a toda la temporada de verano que se viene, porque está confluyendo una muy buena situación en términos económicos para el turismo, ya sea con el turismo que ha venido del Uruguay y con todo el movimiento turístico interno en Argentina. En todo el año vimos reflejado ese movimiento, hemos tenido un fenómeno espectacular. Entonces hemos unificado esfuerzos para poner incorporarle a la ciudad todas las obras que están en construcción para que la ciudad reciba la temporada preparada de la mejor forma”.

“A la Fiesta del Pescado y el Vino estamos tratando de ponerle todo lo nuestro para que sea un gran evento. Hemos recibido propuesta de auspiciantes, también mucha gente se ha mostrado interesada en poder poner en puesto de comercialización. Creemos que la fiesta es de todo Gualeguaychú, está metida en el corazón toda la ciudad y entendemos que es una inversión para ofrecerle al vecino y al turista mucho más que espectáculos artísticos, sino una propuesta integral. Además, este año creo que vamos a tener un gran acompañamiento en cuanto a auspiciantes y superaremos las expectativas con los puestos de comercialización, eso generará ingresos superiores a otros años”.

“Me sorprendió que el Carnaval no haya estado en la presentación de la temporada que hicimos en Buenos Aires. Creo que tenían algún otro compromiso anterior, pero hubiera sido bueno que se pudieran mostrar con todo su potencial. Estamos trabajando muy bien con la Comisión, la presentación que hicimos en el CCK le dio un nivel muy alto a la seriedad de la propuesta que tiene Gualeguaychú en cuanto a turismo. Y creo que se va a transformar en una práctica constante, eso se presentar la oferta de turismo de Gualeguaychú ante los grandes medios y en la Capital Federal”.

“Martín Roberto es uno de los nombres muy comprometidos que tenemos dentro de nuestro proyecto político, es una persona muy importante desde el comienzo de nuestro trabajo. Estamos lejos de hablar de candidaturas, tenemos que estar fuertes como proyecto político, creo que todos los que estamos trabajando dentro de nuestro proyecto tenemos ese compromiso firme. Luego cuando haya que definir nombres, saldrán de forma natural, sea Martín Roberto o sea el compañero o compañera que tenga que ser”.

“No me gusta el maltrato animal en ninguna de sus manifestaciones, pero tampoco puedo soslayar la fuerte identificación que tiene el vínculo con los caballos y la tradición en Argentina y en nuestra ciudad. Me encantaría que las dos cuestiones puedan convivir, el desfile del Día de la Tradición fue algo fabuloso. No me gusta ese esfuerzo que se le genera al animal para que haga algún tipo de cosa. Creo que se puede convivir sanamente dentro de un marco regulado y replanteándonos cuál es el vínculo y el cuidado del animal, en cualquiera de las manifestaciones que se hagan”.

“A la Justicia no hay que recurrir si queremos ser coherentes con el tema del traslado de pacientes oncológicos. Sostengo que cada sector y cada nivel asuman su competencia dentro del tema. Todo lo que haya que hacer para darle una mano a la gente, lo vamos a hacer. Hemos consultado con todos los estamentos y nos responden que todos los tratamientos están cubiertos. Hay que hacer las cosas con seriedad, no tengo problemas en poner un transporte a disposición, pero también tenemos que conseguir que las obras sociales cumplan con lo que les corresponde. Hemos demostrado voluntad real para solucionar el problema, hicimos una convocatoria, esperamos resolver la cuestión de fondo. Nos hemos reunido con todas las partes y todos coinciden que tienen que cumplirse todas las responsabilidades de todas las partes”.

“No me sorprendió la foto de los concejales con Bahillo, no es un tema que me quite el sueño. Distinto hubiera sido que la foto sea con un opositor. Nosotros tenemos claro hacia dónde vamos con nuestro proyecto, por eso no considero que sea un problema. Cada uno es libre de hacer lo que considere, en la práctica no hemos visto que se manejen como un interbloque, no nos representa un dilema en la actualidad”.

“Con Máximo hablamos mucho de la realidad política, abordamos los temas más importantes que tiene hoy el país. Máximo sostiene que el problema más grande que el condicionan te de la deuda nos puede limitar y nos puede seguir trayendo muchos dolores de cabeza. Por eso no estuvo de acuerdo con varios puntos del acuerdo con el FMI. Personalmente tengo muchos puntos de acercamiento con el sector político de Máximo, actualmente tenemos un gobierno muy condicionado por el esquema de la deuda con el FMI y la pandemia que hizo estragos”.