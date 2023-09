Martín Piaggio estuvo en los estudios de Ahora Cero Radio y resaltó los logros de su gestión de gobierno, resaltando que “hace algunos días estaba repasando lo que pusimos en las propuestas de gobierno en 2019 y vemos que hemos cumplido con casi todas ellas. Eso nos genera mucha satisfacción, porque claramente le cumplimos a los vecinos”.

Además, Piaggio indicó que “cuánto más hemos hecho, la gente nos ha pedido más, en varios aspectos. El otro día inauguramos un nuevo centro de salud en el Barrio Curita Gaucho y enseguida, los vecinos del Suburbio Sud nos pidieron que construyéramos otro en su barrio, porque el CAPS más cercano les queda a un tiempo considerable. Eso es presencia del Estado, en los barrios solucionando esos problemas para la gente”.

También puso como uno de los puntos salientes de su gestión la Fiesta del Pescado y el Vino. “La Fiesta del Pescado y el Vino ha generado un crecimiento cuantificado en la ciudad, es una herramienta muy potente que pudimos lograr en estos años para generar oportunidades para el turismo. Además del hecho de vivirlo en familia y sin ningún tipo de restricciones, es abierto para todo el pueblo de Gualeguaychú” resaltó, añadiendo que “económicamente, la Fiesta es un motor que genera aproximadamente unas diez veces más dinero de lo que se invierte para poder armarla. Los números son clarísimos, están a la vista, durante mucho tiempo, la primera semana del año en la ciudad era un agujero negro en materia de turismo, la Fiesta trajo ocupación completa a la ciudad en cuanto al turismo. Las encuestas nos marcan que el promedio de consumo por cada persona que entró a la ciudad es altísimo, desde lo económico es la gallina de los huevos de oro. Sumado eso al atractivo turístico y el poder llevarle un evento cultural único a toda la ciudad, hace que la Fiesta sea algo que llegó para quedarse en la ciudad”.

También el intendente resaltó que “todo lo que hemos hecho, es algo absolutamente tangible, en materia de viviendas, de conexiones viales, de salud, de espacios públicos. Todo lo que hicimos y estamos haciendo en la ciudad, la gente lo puede ver, lo puede disfrutar, lo puede compartir”.

Relacionado a los reclamos que realizan los vecinos, puntualmente por el estado de las calles, dijo que “entiendo que la gente reclame cuando habla de las calles, especialmente de lo que refiere al casco céntrico de la ciudad. Estamos trabajando en eso, pero no podemos olvidarnos que hicimos 1600 cuadras de asfaltado y pavimento en diferentes barrios que le han llevado soluciones a mucha gente. En esos barrios, una lluvia de 20 minutos generaba que estuvieran incomunicados por una semana, porque no se podía entrar ni salir del barrio en ningún tipo de vehículo. Hoy eso no ocurre en muchos barrios de la ciudad”.

Milei y los candidatos libertarios

Piaggio sostuvo que “me genera preocupación que Milei sea una alternativa, un tipo que su campaña la hace con una motosierra”. Yendo al plano local, dijo que “para los amantes de la constitución, les digo que es imposible crear una Policía de la ciudad, porque la competencia es exclusiva de las provincias. Además hay una incongruencia importante en cuanto a lo que dicen y a lo que proponen, porque hablan de achicar el Estado y quieren crear una Policía local, que lleva un gasto importante”, en contrapunto con lo que indicó el candidato libertario local, Andrés Romero.

También habló de Juntos por el Cambio, enfatizando que “Juntos por el Cambio representa el fracaso más profundo de la política argentina”, agregando que “con Pueblo Belgrano tenemos una diferencia muy grande en el entendimiento de la forma de hacer gestión en varios planos, como el medioambiente, la defensa de nuestro río, los negocios inmobiliarios, la forma en aplicarla. El primer gran ejemplo es la prohibición de la pirotecnia, que en Gualeguaychú se decidió una cosa y en Pueblo Belgrano otra muy distinta. Tenemos muchas diferencias”.

Finalmente, sobre la situación de la candidatura de Mauricio Davico, Piaggio fue claro al afirmar que “lo dije en su momento y lo repito ahora, la Justicia tendrá que definir sobre su situación. Si la Justicia acepta que sea candidato, competiremos contra él sin chistar, aunque pensemos todo lo contrario. Nosotros entendemos que es un fraude a la gente, es como si yo hubiera querido ser candidato por tercera vez, se sabía que no era posible. Entonces la gente hubiera pensado que pretendíamos engañarlos. Eso es lo que pasa con la candidatura de Davico, es un engaño a la gente. Pero esperaremos lo que decida la Justicia sobre el tema”.