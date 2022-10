https://www.youtube.com/watch?v=aauJeHN9M_8Luego de la firma del acuerdo en Casa Rosada, el presidente municipal expresó que se trata de un “un paso por lo cual habíamos trabajado muchísimo los últimos años. Ahora firmamos con el gobernador Gustavo Bordet y el ministro del Interior Wado de Pedo para esta obra de 1900 millones de pesos que representa una obra insignia para el desarrollo de la ciudad; sobre todo pensando en el noroeste como espacio para extender Gualeguaychú”.

“Estamos pensando en desarrollo urbanísitico, comercial, productivo y una mejor dinámica en el tránsito, con una mayor derivación para los camiones que vienen de paso. Es una via que interconecta a todas las rutas: las nacionales, las internacionales.”

En cuanto a los pasos a seguir en este proceso, Piaggio manifestó que “se licitó públicamente y vemos de involucrar mano de obra local mientras que otros detalles los va a definir la empresa; pero en las grandes obras siempre se puede involucrar mano de obra local como en Las Ramas donde se construyen tantas viviendas. Esto implica un impacto comercial, venta de insumos y trabajo para la ciudad”.

“La obra tiene un plazo de 18 meses; es muy factible que ahora se llame a licitación y en los próximos dos meses ya tengamos las máquinas trabajando. Va a ser una revolución en todos los puntos cardinales de la ciudad”, expresó el Intendente y agregó que “se va a abrir un horizonte en zonas no conocidas y no explotadas de la ciudad. Vamos a hacer un anillo, una nueva trama que hoy no existe”.

“Ya se han resueltos todos los inconvenientes para liberar la traza y todo se ha resuelto con la voluntad de todos.”, agregó respecto de posibles conflictos con construcciones privadas.

Asimismo, opinó que “las arterias van a cambiar la lógica y el desafío es unir todos los puntos de Gualeguaychú. Va a ser un salto cualitativo para el transporte público y para todos. Va a descomprimir el tránsito y llegar mucho más rápido y directo a otras zonas”.