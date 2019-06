“No me molesta que me digan ‘Tamborcito’; por el contrario, me encanta”, afirma Piaggio en referencia a uno de los apodos que le pusieron en estos últimos cuatro años “Es un orgullo pertenecer al Carnaval, porque ser carnavalero es parte de nuestra cultura, y el que lo banaliza es porque jamás vivió eso”, retruca con pulso de boxeador.

Hincha fanático de Ríver Plate, se junta con sus amigos gallinas cada vez que el Millonario entra a la cancha, ya sea para jugar la Copa Libertadores o un amistoso veraniego. Y con los amigos de la vida, con los que disfruta la música y la pesca, trata de verlos cada 15 días por lo menos, siempre con la excusa de comer un asado o un guido.

Nació en La Plata, pero a los 7 años se vino con su mamá a vivir a Gualeguaychú. Volvió a la ciudad de las diagonales cuando terminó el secundario, y pasó allí 15 años más: estudió medicina, hizo la residencia de cirujano e inclusive durante un año estuvo a cargo de la jefatura de residentes. Luego emigró un año a Brasil, más específicamente São Paulo, donde se especializó en cirugía de intestino. Recién ahí, y luego de todo este periplo, volvió a Gualeguaychú.

“Mi abuela siempre me dijo que de chiquito le decía que iba a ser Intendente”, cuenta al pasar, de manera casi anecdótica, como si su camino siempre hubiera estado marcado.